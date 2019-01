Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Höxter feiert am Samstag, 19. Januar, ihr 50-jähriges Bestehen. Die Pfarrei in Höxters großer Nachkriegssiedlung ist eine Reaktion auf den Zuzug tausender Katholiken ins zuvor mehrheitlich protestantische Höxter gewesen.

Pastor Frank Grunze (Pastoralverbund Corvey) und Klaus Brüggemann (Pfarrgemeinderat) laden alle, die sich St. Peter und Paul verbunden fühlen, zum Festgottesdienst um 17 Uhr ein. Höhepunkt soll die Aufführung der von Wilhelm Gickler selbst komponierten Messe »Missa ad Gratiam« sein, die der Lüchtringer Kirchenchor singt. Nach dem Gottesdienst seien alle ins Pfarrheim zum Essen und Feiern eingeladen. Dort werde, so Grunze und Brüggemann, auch eine Diashow vom Kirchweihjubiläum 2010 gezeigt.

Hintergrund für das 50-Jährige ist, dass die seit der Kirchweihe 1960 als Pfarrvikarie von Josef Schürmeyer geführte Gemeinde 1969 selbstständig wurde. Der Pfarrvikar durfte sich erst seit dem Datum Pfarrer nennen; es gab eigene Gremien wie den Kirchenvorstand und auch das Vereinsleben koppelte sich von der Mutterpfarrei St. Nikolai ab.

Die Siedlungspfarrei war eine Folge der Nachkriegszeit und der Verdoppelung der Bevölkerung in Höxter von 8000 vor 1945 auf 16000 Menschen nach dem Krieg. In Straßen, deren Namen an die verlorenen Ostgebiete (Ostpreußen, Schlesien, Pommern, Sudetenland) hinwiesen, bauten damals viele Vertriebene neue Häuser. Die Katholische Kirche stellte Kirchenland auf Erbpachtbasis im Petrifeld für die Gründergeneration zur Verfügung. Rund um die ab 1959 gebaute Kirche entstanden Wohnungen für tausende Bürger. Die Protestanten errichteten damals die Petrikirche in der Schlesischen Straße, die Katholiken in der Ostpreußenstraße ihr Gotteshaus. Neben der Siedlergemeinschaft gab es schnell ein Eigenleben der »Peter-und-Paulaner«. Eine gewisse Modernität im kirchlichen Leben sei in St. Peter und Paul von vielen gerne gelebt worden, schilderte Pastor Grunze.

Die Gemeindegrenze der heute rechtlich weiter selbstständigen Pfarrei läuft bis zum Flor (KWG) und zur Gartenstraße. Alles westlich davon ist St. Peter und Paul mit eigenem Vermögen und eigenen Vereinen. Pastor Grunze sagte, dass nach den Aufbaujahrzehnten für die 2500 Katholiken der Siedlung nun wieder im Pastoralverbund die Gemeinsamkeit im Vordergrund stehe. Dennoch gebe es eine eigene Identität in St. Peter und Paul. Die Gemeinde habe die modernste Kirche im Pastoralverbund und über viele Jahre sei ein intensives Gemeindeleben gepflegt worden. »Hier lebt seit 50 Jahren der Glaube«, so das Credo in der Siedlung. Messdiener, Kolping, KfD, Pfadfinder, Kirchenchor oder diverse Angebote und Arbeitskreise des Pastoralverbundes beleben das Angebot. Klaus Brüggemann bedauert, dass die Jugendarbeit nicht mehr das sein könne, was sie früher gewesen sei. »Aber das ist überall der Trend.«

Pastor Frank Grunze, der wie der verdiente langjährige Dechant und Pfarrer Josef Schürmeyer im Pfarrhaus wohnt, berichtete auch von Zukunftssorgen und Überlegungen, ob das Kirchengebäude in den nächsten Jahren weiter gebraucht werde. Gedankenspiele von einem Raum für große Veranstaltungen oder Jugendarbeit bis zu einem Kolumbarium oder gar ein Verkauf oder Abriss von Gelände und Kirche seien angestellt worden. Entscheidungen gebe es aber nicht, so lange es ein reges Gemeindeleben gebe.

Kirchen-geschichte

Weil im Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg viele Zuwanderer Wohnraum im Petrifeld westlich der Innenstadt Höxters fanden, wuchs der Wunsch nach einer eigenen Kirche für die Menschen in der neuen Siedlung. Bis 1958 fanden die Gottesdienste in der Kapelle des Kindergartens (früher an der Petrischule) statt. Der damalige Pfarrdechant Konrad Sander schuf die Voraussetzung für den Bau eines eigenen Gotteshauses durch die Gründung einer Kirchbaugemeinschaft. Jedes Mitglied der Baugemeinschaft verpflichtete sich, in 50 Monaten einen Betrag in Höhe eines Monatseinkommens zu opfern.

1959 erfolgte der erste Spatenstich zum Bau der Kirche. Am 30. März 1959 fand die feierliche Grundsteinlegung durch Domkapitular Henneke statt. Am 30. Juni 1960 wurde nach knapp 16 Monaten Bauzeit die »Pfarrvikarie ohne eigene Vermögensverwaltung St. Peter und Paul« durch Erzbischof Lorenz Jäger für errichtet erklärt. Seit 15. Januar 1969 war die Vikarie eine selbstständige Pfarrei.

Erbaut wurde das Gotteshaus von 1959 bis 1960 nach Plänen des Architekten Gerhard Gröne aus Höxter. Die Architektur der Kirche wurde bewusst schlicht gehalten. Über dem dreitürigen Eingang befindet sich das Heilig-Geist-Fenster, ein durch doppelte Kreuzbalken viergeteiltes Rundfenster, das bei Einfall von Sonnenlicht »Feuerfarben« durch die Kirche wandern lässt. Clemens Ortmann hatte dieses Ornament mit den Ornamenten der Fenster in der Taufkapelle 1960 gestaltet. Links von der Eingangshalle befindet sich diese eigene Taufkapelle als Rundbau. Unter dem Altarraum befindet sich eine Krypta. Eine weit ausgespannte, längs mit Balken unterteilte Flachdecke führt die Augen des Betrachters zum Chorraum, der in Form einer rechteckigen Apsis das Langhaus abschließt. Überragt wird die Kirche von einem hohen prismenförmigen Turm mit vier Glocken, der mit einem flachen Zeltdach abschließt und wie ein Campanile freisteht. 1972 und 1992 wurde die Kirche umgestaltet und künstlerisch durch neue bunte Fenster stark aufgewertet. Sonderseite