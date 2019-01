Höxter: Neujahrsempfang des Bürgermeisters Fotostrecke

Foto: Simone Stickeln

Der Abend vereinte zwei Jahrestage: »Wir begehen das 15. Konzert des Symphonischen Blasorchesters und den zehnten Neujahrsempfang des Bürgermeisters.« Dieser stilvolle Start ins Jahr hat also schon Tradition. Den Musikern überreichte Fischer zum Dank für die zehnjährige Zusammenarbeit rote Rosen. Diese gelten, so Fischer, seit jeher als Symbol für Liebe, Freude und Jugendfrische. »So präsentiert sich uns das Orchester jedes Jahr aufs Neue.« Und weil das Ensemble wie immer auf ein Honorar verzichtet, kann die Stadt mit den Eintrittsgeldern wieder eine gute Sache unterstützen. »Der Überschuss wird in diesem Jahr den Schulen im Ganztag zugute kommen«, kündigte Bürgermeister Fischer an.

I-Pads und Laptops für rund 80.000 Euro

Auf die Schulen der Stadt Höxter kam Fischer auch in seiner Rückschau auf das im zurückliegenden Jahr Erreichte zu sprechen. Für die Realisierung des Medienentwicklungsplans für die Bildungseinrichtungen seien in der zweiten Jahreshälfte, wie vom Rat durch den Stellenplan genehmigt, zwei Fachinformatiker eingestellt worden. »Als größte Maßnahme läuft zurzeit die Ausschreibung von I-Pads und Laptops mit einem Anschaffungswert von rund 80.000 Euro.«

Weichen gestellt worden seien auch für den Hallenbad-Neubau. Außerdem gehe es auf der Großbaustelle im Herzen der Stadt voran: Nachdem im März 2018 der Grundstein für den Komplex Marktplatz Süd gelegt worden sei, biege der Investor allmählich auf die Zielgerade ein. Der Nutzungsmix aus Einzelhandel, Büros und Eigentumswohnungen steigere die Attraktivität des Stadtkerns.

»Nicht nur die öffentliche Hand investiert in Höxter«

Ein weiteres Großprojekt sprach der Bürgermeister ebenfalls an: Nach dem ersten Spatenstich im August 2017 könne der Rettungsdienst mit dem Umzug in die für 2,5 Millionen Euro neu gebaute Rettungswache einziehen.

»Nicht nur die öffentliche Hand investiert in Höxter«, verweist Fischer auf den 25 Millionen Euro schweren Neubau der Weserbergland-Klinik, in den die ersten Patienten in diesem Jahr einziehen sollen. Die Arntz-Optibelt-Gruppe wolle in nächster Zeit am Standort Höxter vier Millionen Euro in die Erneuerung und Modernisierung der Produktion investieren. Weiter sollen zusätzliche Stellen und Ausbildungsplätze geschaffen werden. An diesen privaten Investitionen sei zu erkennen, »dass auch die Wirtschaft weiterhin Vertrauen in den Standort Höxter hat«, konstatierte der Bürgermeister.

Entscheidungen waren richtig

Insgesamt zog Fischer das Fazit, dass die Stadt gut dastehe. »Es tut sich was in Höxter. Es passiert Vieles, was das Stadtbild nachhaltig verändert.« Jede Entscheidung – daran ließ Fischer keinen Zweifel – sei richtig und zukunftsweisend gewesen und werde die Stadt bei ihren Infrastruktureinrichtungen deutlich nach vorne bringen.

Top-Thema 2018 sei die erfolgreiche Bewerbung um die Landesgartenschau 2023 gewesen. Inzwischen habe sich auch der Förderverein gegründet und bei der Auftaktveranstaltung 250 Menschen interessiert.

Den Gemeinsinn und das ehrenamtliche Wirken vieler Menschen würdigte Fischer in seiner Ansprache ausdrücklich. »Wir können uns glücklich schätzen, dass sich in unserer Stadt so viele Menschen bürgerschaftlich engagieren.«