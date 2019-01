In der siebten und achten Kalenderwoche (11. bis 23. Februar) werden die neuen Müllbehälter in Warburg, Willebadessen und Borgentreich verteilt. Von der achten bis zehnten Kalenderwoche (18. Februar bis 9. März) sind Brakel, Bad Driburg und Beverungen an der Reihe. Parallel wird in der neunten Kalenderwoche (ab 25. Februar) bereits mit der Verteilung in Steinheim, Nieheim und Marienmünster begonnen. Sie soll bis 9. März abgeschlossen sein.

Zuletzt kommt die Kreisstadt Höxter an die Reihe. Hier werden die gelb-schwarzen Mülltonnen vom 4. bis 16. März (zehnte und elfte Kalenderwoche) verteilt. Kreisweit müssen mehr als 50.000 Tonnen an die Haushalte geliefert werden.