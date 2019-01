Pannen-Bahnschranke an B64 bei Höxter Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Am Montagmorgen nervte die Anlage die Autofahrer, weil die Schranke beim Passieren eines Zuges partout nicht schließen wollte. Wieder gab es Staus. Für die Bahntechniker bedeutet dies: Höchste Vorsicht und verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Jetzt muss durch Streckenposten der Bahnübergang Höxter-Taubenborn abgesichert werden. Sogar bis nach Mitternacht und dann wieder beim ersten Zug am frühen Morgen müssen die Bediensteten auch bei Minusgraden dort Wache halten und den Übergang mit Trassierbändern und Laternen absichern.

Lokführer bremsen ab

Die Lokführer bremsen ihre Züge ab und passieren mit Schrittgeschwindigkeit den Übergang. Eine Bahnsprecherin aus der NRW-Bahnzentrale in Düsseldorf sagte: »Wie auch in den vergangenen Tagen, waren am Montag wieder Techniker der Deutschen Bahn vor Ort, um die Ursache der Störung zu untersuchen und zu beheben. In diesem Zuge sind bereits komplexe Reparaturarbeiten am Bahnübergang durchgeführt worden. Die Deutsche Bahn wird auch weiterhin alle Maßnahmen ergreifen, um die Anlage langfristig zu entstören.«

Bahn entschuldigt sich

Die Sprecherin weiter: »Im Namen der Bahn möchte ich mich für die entstanden Umstände entschuldigen und versichern, dass wir weiter mit Hochdruck daran arbeiten, den reibungsfreien und sicheren Ablauf am Bahnübergang sicherzustellen.«

Am Abend senkten sich die Pannen-Schranken plötzlich – und blieben am Boden. Neuer Stau! Und: Das Schranken-Chaos geht weiter in Richtung Woche 5.