Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Die UWG-Stadtratsfraktion möchte dem sanierten Höxteraner Freibad den Namen „Immendorff“-Bad geben. Das Thema steht auf der Tagesordnung für die nächste Ratssitzung am Donnerstag, 31. Januar, um 18.30 Uhr im Rathaus. Nachdem Jahrzehnte in Höxter niemand den Namen des Freibad-Architekten kannte, war nach WESTFALEN-BLATT-Recherchen im Stadtarchiv Höxter der Name Otto Immendorff 2016 entdeckt worden.

Die UWG möchte mit der Namensgebung die wegweisende Arbeit des Architekten würdigen und hofft auf die Unterstützung der anderen Parteien. Am Freibad, das laut Bürgermeister Alexander Fischer im Mai dieses Jahres wiedereröffnet werden soll, könnte ein Schild aufgestellt oder ein Schriftzug an einer Wand angebracht werden, worauf auf den bedeutenden Bäder-Architekten hingewiesen wird. Auch könnten Erläuterungen zur Person im Eingangsbereich des Bades ergänzt werden, so UWG-Fraktionsvorsitzender Georg Heiseke.

Die Münsteraner Denkmalbehörde hatte im September 2016 nicht zuletzt wegen der Freibad-Architekten Otto Immendorff und seines für Deutschland wegweisenden Pilotbaus von 1936 an der Weser das Ensemble unter Denkmalschutz gestellt. »Nach Bekanntwerden der Urheberschaft des auf den Bäderbau spezialisierten Architekten Otto Immendorff ist festzustellen, dass von den zahlreichen nach seinen Plänen errichteten Freibädern der 1930er bis 1950er-Jahre nur wenige erhalten sind. Daher kommt dem Freibad in Höxter hinsichtlich der Entwicklung des Freibadbaues in Deutschland ein wichtiger Zeugniswert zu«, begründet Landeskonservator Dr. Holger Mertens damals gegenüber dem WESTFALEN-BLATT den Wert.

Das WB hatte im April 2016 im Stadtarchiv Einsicht in die kaum bekannten und unbeachteten Freibad-Bauakten von 1935/36 genommen und erstmals öffentlich gemacht, dass der Bäderbauarchitekt Otto Immendorff aus Hildesheim das Freibad 1935 entworfen und einen Freibad-Prototypen geschaffen hatte. Bauhistoriker sprachen sich sofort für eine Unterschutzstellung aus; der BfH-Ratsherr Siegfried König schickte den WB-Artikel und einen Antrag auf Unterschutzstellung nach Münster. Die Denkmalpfleger prüften den Denkmalwert (wir berichteten).

Die "LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen" revidierte mit der Aufforderung an die Stadtverwaltung, sofort die Eintragung des Freibades in die Denkmalliste zu betreiben, eine Entscheidung von 2012, des Bad nicht zu schützen. Damals habe man keine Einsicht in die Bauakten bekommen, kritisierten die Denkmalpfleger aus Münster die Stadt. Über Jahre war sogar ein Abriss des Bades gefordert worden.

Im Münsteraner Schreiben an die Stadt Höxter heißt es: »Denkmalwert ist die Freibadanlage mit den Becken und Gebäuden einschließlich der Liegewiese, ohne die Erweiterungsbauten und die Einfriedung.« Die benachbarte Immendorf-Sportanlage sei wegen der Veränderungen nicht denkmalwert. Das 1936 nach den Plänen des Hildesheimer Architekten und Bäderspezialisten Otto Immendorff errichtete Freibad sei »bedeutend für die Geschichte des Menschen, insbesondere in Höxter«. Statt Flussbadeanstalten seien 1925 bis 1936 erste beaufsichtigte Freibäder entstanden. Deshalb lägen wissenschaftlich-sporthistorische Gründe für das Erhaltungsinteresse vor.

Im kleinstädtischen und ländlichen Bereich Westfalen-Lippes sind in zwei Phasen - den 1920/30er sowie den 1950er-Jahren - in großer Zahl Anlagen in jeweils zeittypischer Ausprägung entstanden. Für die erste Phase ist das Freibad an der Weser in Höxter trotz der Veränderungen ein anschauliches Beispiel. Deshalb liegen auch wissenschaftlich-sporthistorische Gründe für das öffentliche Erhaltungsinteresse vor. Der Hildesheimer Architekt Otto Immendorff war ein ausgewiesener Bäderspezialist, nach dessen Planungen zwischen 1930 und 1957 eine große Anzahl von Freibädern erbaut wurde.

Demnach hat Immendorff wie beispielsweise auch Paul Heidrich, Bielefeld, in den 1920er Jahren4 maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der Bäderarchitektur. Sein Schaffen ist bisher nicht wissenschaftlich untersucht worden. Daher liegen auch wissenschaftlich-architekturgeschichtliche Erhaltungsgründe vor.

Über eine Namensgebung für das Freibad wird seit Jahren geredet. Auch die Idee, das Bad mit einem Sponsorennamen zu würdigen, hat Unterstützer. Benteler-Arena Paderborn oder VW-Bad Wolfsburg (auch von Otto Immendorff im Stil von Höxter) sind Beispiele für so eine Lösung.

Um dem Denkmalschutz gerecht zu werden, wurde das Freibadbecken in den vergangenen Monaten im 1. Bauabschnitt behutsam saniert. Beim 2. Bauabschnitt geht es um die Freibadgebäude in ihrem 30er-Jahre-Stil. Hierfür sind aber die Aufträge aus Kostengründen noch nicht erteilt. Auch fehlt noch ein Zeitplan.