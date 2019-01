Von Simone Stickeln

Das Projekt ist Teil des so genannten selbstgesteuerten Lernens der neunten Jahrgangsstufe der Sekundarschule, bei dem die Schülerinnen und Schüler eigene Schwerpunkte setzen und bestimmte Lerninhalte vertiefen können. »So können sie ihr Profil ausbauen und die Kurse entsprechend ihrer Stärken und Interessen auswählen«, sagte Christine Schargott, die das selbstgesteuerte Lernen an der Sekundarschule koordiniert.

Im mathematisch-technischen Bereich wird den leistungsstarken Schülerinnen und Schülern in Zusammenarbeit mit der Hochschule Ostwestfalen-Lippe das Versuchsprogramm zum Thema 3-D-Druck angeboten. So wollen viele der Projektteilnehmer später eine Ausbildung in diesem Bereich oder ihr Abitur machen. »Jeden Dienstag ist unser Praxistag, an dem die Schüler ihre individuellen Projekte verfolgen können«, erklärte Dirk Nahrwold, Studien- und Berufswahlkoordinator der Höxteraner Sekundarschule.

Beim ersten Besuch des Schülerlabors »HEx-Lab« in der Hochschule OWL konnten sich die neun Schülerinnen und Schüler mit dem Programm zur Planung der Entwürfe am Computer vertraut machen und dabei auch die technischen Grundlagen lernen. »Wir haben ausprobiert, was technisch umsetzbar ist und wie die Drucktechnik funktioniert«, sagte der 16-jährige Marcel. So haben die Schüler beispielsweise gelernt, dass die gedruckten Gegenstände innen nicht komplett ausgefüllt sind, sondern wie eine Wabenstruktur aufgebaut sind.

Im zweiten Schritt ging es dann darum, eine Handy-Halterung am Computer zu entwerfen und anschließend am 3D-Drucker zu drucken. »Die Herausforderung für die Schüler ist es dabei, die eigenen Ideen aufs Papier zu bringen und ein dreidimensionales Vorstellungsvermögen zu entwickeln«, beschrieb der Leiter des Schülerlabors, Prof. Dr. Burkhard Wrenger. »In der Industrie wird das Verfahren heute schon häufig verwendet«, führte er aus.

Im kommenden Schuljahr soll eine Schülerfirma gegründet werden, in der auch mit dem 3D-Drucker gearbeitet wird. »Dann vertiefen die Schüler ihr Wissen und sind Experten in diesem Bereich«, berichtete Dirk Nahrwold.