Von Dennis Pape

»Wir sehen die Ausbildung im eigenen Betrieb zum einen als Bekenntnis zum Standort und zum anderen als wichtige Investition in die Zukunft unseres Unternehmens«, erläutert Personalleiter Matthias Grothe. Nicht zuletzt angesichts des demografischen Wandels sowie des Fachkräftemangels hätten Azubis eine gute Perspektive im Betrieb: »Wir wollen uns bewusst dafür einsetzen, jungen Menschen Chancen aufzuzeigen, und sie mit ins Boot holen«, führt er aus. Gerade industrielle Ausbildungsplätze gebe es in der Region nicht wie Sand am Meer. Gute Azubis aber wohl auch nicht.

Etwas mit den eigenen Händen schaffen

Ein gutes Beispiel dafür, dass diese Philosophie gelebt wird, ist Jonas Peters. Der junge Azubi wird derzeit zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik ausgebildet. »Verfahrensmechaniker planen die Fertigung von Kunststoffprodukten, richten die Fertigungsanlagen ein und fahren sie an. Außerdem überwachen sie den Produktionsvorgang und regulieren die Einstellungen. Wir kontrollieren die Qualität der fertigen Produkte, reinigen und warten die hochwertigen Produktionseinrichtungen und halten sie instand«, erklärt Peters: »Ich sehe meine Ausbildung als eine intensive und umfassende Vorbereitung auf den Beruf. Für mich ist es etwas Besonderes, jeden Tag etwas mit meinen eigenen Händen zu schaffen.«

Entwickeln einer eigenen Unternehmens-DNA

Der Azubi im dritten Lehrjahr, der sich zum Ersthelfer im Betrieb weitergebildet hat, hat außerdem bereits vielfältige Einblicke in verschiedene Abteilungen des Unternehmens – unter anderem die mechanische Werkstatt, die Elektrowerkstatt sowie das Labor – erhalten. »Uns ist es wichtig, dass die Auszubildenden das Unternehmen in Gänze kennen lernen und die Produktionsabläufe von Beginn an bis zur Kontrolle verstehen. Wir bieten auch Fortbildungen an«, erläutern die Industriemeister Frank Hoffmann (Abteilung Blasfolienextrusion) und Frank Warneke (Flachfolienextrusion). Warneke ist 1985 der erste Azubi in seinem Bereich gewesen und gibt seine Erfahrung gerne an junge Auszubildende wie Jonas Peters weiter. »Wir verfügen über große und moderne Maschinen – die Technik entwickelt sich immer weiter. Um so wichtiger ist es, unsere Verfahrensmechaniker am Standort selbst auszubilden, denn nicht jedes Unternehmen hat die gleichen Arbeitsabläufe«, sagt er. »Mit einer Ausbildung im eigenen Betrieb entwickelt sich eine gewisse Unternehmens-DNA, die unserer Meinung nach sehr wichtig ist«, sagt Matthias Grothe. Er ist überzeugt davon, dass Jonas Peters seine Ausbildung erfolgreich abschließen wird. Das freut auch den Azubi: »Spaß an der Arbeit und eine gewisse Vielfältigkeit – das sind für mich die wichtigsten Faktoren dafür, dass man jeden Tag motiviert bei der Sache ist«, wirbt auch Peters selbst für eine Ausbildung im Kreis Höxter.

Seit 1965 am Standort in Höxter

Die Wentus Kunststoff GmbH hat sich als mittelständisches Unternehmen der Clondalkin-Gruppe auf die Herstellung, Veredelung und Konfektion von Verpackungsfolien spezialisiert. Zu den Kunden zählen namhafte Hersteller von Markenartikeln. Die Folien werden seit 1965 am Standort in Höxter hergestellt. Die Produktpalette reicht von Blumentrichtern über Folien für Lebensmittelverpackungen bis hin zu biologisch abbaubaren Müllsäcken. Die etwa 300 Mitarbeiter stellen die Folien nicht nur her – sie werden auch bedruckt und zu Endprodukten konfektioniert. Ausgebildet werden bei Wentus Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Medientechnologen Druck und Industriekaufleute. Mehr unter www.wentus.de.