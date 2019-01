Höxter-Corbie: 55 Jahre Städtefreundschaft Fotostrecke

Foto: WB-Archiv, Michael Robrecht

Schon seit 1963 sind Höxter und das nordfranzösische Corbie durch eine Städtepartnerschaft eng miteinander verbunden. »Einmal im Jahr besuchen sich Vertreter beider Städte. So werden auch im Mai wieder Höxteraner an die Somme fahren, um das 55-jährige Bestehen der Verbindung in Corbie zu feiern«, berichtet Jocelyn Lambert-Darley, Vorsitzende des HVV-Arbeitskreises Städtepartnerschaft. Für die gebürtige Französin hat die deutsch-französische Freundschaft eine sehr besondere Bedeutung. »Städtepartnerschaften stellen die Grundlage für einen ständigen Austausch und für die Freundschaft in Europa dar. Das ist auch heute noch aktuell und wichtig«, sagt sie.

Motivation der Städtepartnerschaft ist eine andere

Durch Partnerschaften wie zwischen Corbie und Höxter werde das Interesse der Bürger an Frankreich geweckt, wodurch sich auch immer mehr Jugendliche mit dem Thema auseinandersetzten. »Bei jeder Fahrt nach Corbie sind neue junge Leute dabei, die einen Eindruck vom Leben in Frankreich bekommen«, beschreibt Lambert-Darley, die aus dem Raum Corbie stammt und in Brenkhausen wohnt. Denn in Zeiten der Globalisierung sei die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich genauso bedeutend wie in der Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als die deutsch-französische Freundschaft mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags besiegelt wurde. »Mittlerweile ist die Motivation der Städtepartnerschaft aber eine andere. Damals wurde Frieden geschlossen, heute geht es um Europa«, erläutert Lambert-Darley. Ein Austausch zwischen Deutschland und Frankreich oder anderen Ländern sei für viele zur Normalität geworden, beispielsweise in Firmen, die europaweit tätig sind. Daher steht für sie der neue europäische Zusammenhalt im Vordergrund. »Europa ist eine Wertegemeinschaft, die in ihrer Vielfalt vereint wird. Wir brauchen uns gegenseitig«, betont Jocelyne Lambert-Darley mit Blick auf den Vertrag von Aachen.

So sieht sie auch die Europawahl am 26. Mai als entscheidend für das Wohlergehen in Höxter und Europa. »Die Menschen müssen sich bewusst werden, was Europa mit Blick auf China oder die Globalisierung wirklich bedeutet und dass sie Europäer sind. Es müssen sich mehr Menschen für den Austausch sich öffnen.«

Zum Fortschritt trage auch die Städtepartnerschaft zwischen Höxter und Corbie bei, die in der Vergangenheit den Kontakt zwischen Deutschen und Franzosen mit verschiedenen Aktionen aktiv gefördert hat. »Die Städtepartnerschaft ist ein Werkzeug, um Freundschaft entstehen zu lassen. Nur die Pflege so einer Freundschaft bringt uns Toleranz und Frieden«, sagt Jocelyn Lambert.