»Ziel der Umbenennung ist es, das Profil und die Ausrichtung der Hochschule besser zu verdeutlichen und sie klarer in der Hochschullandschaft zu positionieren«, sagt Präsident Jürgen Krahl. Sie soll aber nicht zu Lasten der »auf den ersten Blick nichttechnischen Studiengänge gehen«, so Krahl. Der Senat hatte die Namensänderung im Sommer vergangenen Jahres beschlossen. Auch aus dem Wissenschaftsministerium gab es grünes Licht. Anfang Februar möchten der Präsident und Kanzlerin Nicole Soltwedel in Höxter das neue Logo und Erscheinungsbild der Technischen Hochschule vorstellen. Insgesamt bietet die Hochschule OWL 49 Studiengänge an ihren drei Standorten Lemgo, Detmold und Höxter an. Höxter ist der Nachhaltigkeits-Campus der Bildungseinrichtung. Hier haben im vergangenen Jahr die neuen Studiengänge Präzisionsackerbau und Freiraummangement ihren Betrieb aufgenommen.