Unwetterwarnung von Freitag 16.30 Uhr Foto: Feuerwehr Höxter/Unwetterzentrale.de Unwetterwarnung von Freitag 16.30 Uhr Foto: Feuerwehr Höxter/Unwetterzentrale.de

Dem Mini-Winter 2019 geht zum Wochenende die Puste aus. Das Wetter ändert sich, denn es kann sich deutlich mildere Luft durchsetzen. Dabei klettern die Temperaturen am Wochenende auf 2 bis 6 Grad. Unter 500 bis 700 Meter fällt dabei durchweg Regen, so die Prognosen Schnee fällt nur noch in den höheren Lagen der Mittelgebirge. Am Freitag meldete das Köterberghaus (500 Meter hoch) sogar noch: Fünf Zentimeter Pulverschnee. Ski und Rodel gut. Ähnliches galt für den bei Höxter gelegenen Solling (520 Meter über dem Meeresspiegel).

Damit endet vorerst die aktuelle Dauerfrostwoche. Die von Experten befürchtete vierwöchige sibirische Kältewelle entpuppte sich als Ente. Nichts davon hat sich bewahrheitet.

Am Freitagabend soll auch im Kreis Höxter Schneefall einsetzen, der später in Regen über geht. Auf dem seit zwei Wochen gefrorenen Boden gefriert dann die Feuchtigkeit sofort und führt zu Blitzeis.