Die Arbeiten an diesem zweiten Grabungsschnitt laufen trotz der winterlichen Temperaturen und werden hier am 31. Januar eingestellt. Die Archäologen haben nichts entdeckt. Foto: M. Robrecht

Höxter (WB/rob). Die erste Phase der Ausgrabungen am Höxteraner Weserufer geht am 31. Januar zu Ende. Auch bei Minusgraden haben die Archäologen im Zelt gearbeitet.

Erstmals wird Höxters Weserpromenade archäologisch untersucht. Erhofft wurden Funde zur Stadtbefestigung, zum Festungsgraben, zu Handelsschiffsanlegern und zu einem kleinen Hafen. Doch bisher hat das Grabungsteam so gut wie nichts Greifbares zu Tage gefördert. Stadtarchäologe Andreas König sagte, dass man den alten Befestigungsgraben vor der Stadtmauer weserseits lokalisieren konnte, jedoch hätten die beiden Grabungsschnitte keine mittelalterlichen Befunde freigelegt. Die Uferlinie sei zerstört, meinte König. Hochwasser, Eisgang und die Bauarbeiten zur Verfüllung des Befestigungsgrabens für die Bahnlinie in den 1860er Jahren hätten alle Spuren verwischt. Die Grabung fand im Vorfeld der Arbeiten für die geplante Landesgartenschau 2023 statt. Ab Februar soll noch an der Weserbrücke weiter gegraben werden.

Stadtarchäologe Andreas König und sein dreiköpfiges Grabungsteam haben mit den Ausgrabungen am Montag, 5. November 2018, begonnen. Bis Ende Januar hatten die Fachleute nun Zeit, in zwei drei Meter breiten und von einem Bagger gezogenen Gräben Erkenntnisse über dieses bislang völlig unbekannte Stück Alt-Höxter zu gewinnen. Spuren aus Mittelalter und Renaissance wurden auf dem gesamten für die LGS vorgesehenen Promenadengelände zwischen R1-Gastronomie und Unterführung Marienkirche/Wasserfall gesucht.

Auf dem Merian-Stich von 1646, der die Festung Höxter im Dreißigjährigen Krieg zeigt, war ein Graben vor der Stadtmauer weserseits gut zu erkennen. Davon existiert aber heute nichts mehr, so der Stadtarchäologe Andreas König. Es stellten sich viele Fragen: Was schlummere dort vor der alten Mauerlinie, die überwiegend dem Bahndamm in den 1860er Jahren weichen musste? Es müsse wegen der vielen Handelskontakte nach Hameln und Bremen auch etliche befestigte Schiffs- und Handelsbootanlegestellen oder Stege am Ufer gegeben haben, so König. Höxter habe im 16. Jahrhundert sehr viel Getreide und Eisen exportiert. Auch Reste des »Treidelpfades«, auf dem Pferde oder Menschen Boote auf einem festen Weg am Ufer flussaufwärts gezogen haben, erhoffen sich die Archäologen. Bisher haben sie aber nichts gefasst.

Baudezernentin Claudia Koch sagte bei der Vorstellung des Grabungsprojekts, dass . deshalb so frühzeitig untersucht werde, um Befunde in die bald anlaufenden Planungen der LGS 2023 mit einbeziehen zu können und um später keine vielleicht teure Überraschungen auf dem geschützten historischen Grund zu erleben.