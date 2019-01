Dieter Senger präsentiert stolz seine Zwergwachtel, die in den Niederlanden den ersten Platz bei der Weltmeisterschaft erreicht hat. Von möglichen 100 Punkten in verschiedenen Kategorien hat sie bärenstarke 94 Zähler geschafft. Foto: Dennis Pape

Von Dennis Pape

Deutschland wird Weltmeister – und das ausgerechnet in Holland. Das, wovon viele Fußballfans vielleicht ewig träumen werden, haben Dieter Senger und seine Zwergwachtel jetzt geschafft. »Das bedeutet mir sehr viel. Die Vogelzucht ist nicht nur ein Hobby, sondern eine echte Leidenschaft – um so schöner ist es, dass der Aufwand auch mit einer so tollen Auszeichnung belohnt wird«, sagt der Fürstenauer im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Senger hatte seine zwei namenlosen Vögel für die Weltmeisterschaft »Com Mondial« in der Kategorie »P4 – Zwergwachteln Mutation« für zwei Wochen in die Niederlande abgegeben. Am Eröffnungstag war er mit zwei Vereinskollegen der Gefiederten Freunde Bevern selbst in Zwolle – und begeistert vom regen Treiben rund um die Vogelzucht: »Dort sind insgesamt etwa 25.000 Vögel an mehreren Tagen von mehr als 280 Bewertungsrichtern in Augenschein genommen worden. Ich habe selbst eine halbe Stunde gebraucht, um vor Ort meine Vögel wiederzufinden«, sagt er mit einem Augenzwinkern. Ein besonderer Höhepunkt war für den 72-Jährigen auch der Austausch mit Züchtern aus der ganzen Welt. »Bei solch einem Event kommen ganz viele unterschiedliche Kulturen zusammen – das hat schon einen besonderen Reiz und sorgt für viele spannende Gespräche sowie Erfahrungen.« Dass Dieter Senger und seine Zwergwachtel Weltmeister sind, hat er erst erfahren, als er schon wieder im heimischen Weserbergland war. »Ein Vereinskollege hatte mir die Wertungsliste per Foto geschickt. Da stand ich an siebter Stelle, doch die Namen waren nicht nach Punkten geordnet.« Um so größer war die Freude, dass der Europa-Titelträger (Zebrafinken) nun seinen größten Triumph zu verzeichnen hatte: »Im ersten Moment wusste ich nicht, wie mir geschieht, dann kam das Herzklopfen. Abends haben wir den Triumph dann ausgiebig mit der Familie gefeiert«, erzählt er. Übrigens: Senger hatte seiner zweiten Zwergwachtel eigentlich bessere Chancen ausgerechnet, die kam kurioserweise »nur« auf Platz vier.

Für große Freude sorgte der Titel nicht nur beim Weltmeister selbst, der in seiner Holzhütte im Garten mehr als 100 Vögel verschiedenster Arten züchtet – sondern auch bei seinen Vereinskollegen der Gefiederten Freunde. »Ich übe dieses Hobby bereits seit 30 Jahren aus, seit drei Jahren züchte ich Zwergwachteln. Es ist immer wieder schön, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen«, sagt Senger. Heutzutage würden immer weniger junge Menschen die Leidenschaft für die Vogelzucht für sich entdecken, deshalb würde Senger gerne mit Schulen – beispielsweise im Biologieunterricht – zusammenarbeiten. Bei einer Gala in Holland samt Preisverleihung nach der Weltmeisterschaft war der Fürstenauer übrigens nicht mehr: »Da hatten wir Generalversammlung – die ist wichtiger«, sagt er und lacht.