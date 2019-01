Mit der Teilnahme an den diesjährigen Frauenaktionswochen mit dem Thema »Unser Leben in Höxter – nachhaltig miteinander« war die Idee eines Beteiligungsprojekts für Jugendliche zu diesem Thema geboren. »Wir werden gemeinsam mit Jugendlichen etwas zu diesem Thema erarbeiten. In welche Richtung es geht und was erarbeitet wird, entscheiden die Jugendlichen. Wir geben nur den Rahmen und nötige Informationen«, so Fröhlich. »Zudem sind wir dabei, lokale, regionale und internationale Kooperationspartner zu finden, die uns Informationsmaterialien oder Proben von plastikfreien Alternativen zur Verfügung stellen«, erzählt Lokaj. So soll das Projekt nicht nur theoretisch bleiben, sondern den Jugendlichen die Möglichkeit geben, Alternativen zu erleben, auszuprobieren und anschließend ihre Schlüsse zu ziehen. Ein Ziel ist es, eine Ausstellung zum Thema Plastikfrei leben und Plastik zu reduzieren zu gestalten, welche im Zeitraum der Frauenaktionswochen vom 8. bis zum 17. März im Jugendtreff Höxter ausgestellt wird. Es wird auch ein Aktionstag zu dem Thema für Mädchen in der Frauenaktionswoche geplant.

Interessierte Jugendliche ab 13 Jahren können sich im Jugendtreff Höxter melden, um weitere Informationen zum Projekt zu erhalten oder sich anzumelden.

Das erste Projekttreffen findet am Freitag, 1. Februar, um 17.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Jugendtreffs in der Brenkhäuserstraße 3 in Höxter statt. Spontan entschlossene können gerne dazu kommen. Auch Anmeldungen nach dem ersten Treffen werden entgegen genommen.