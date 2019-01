Höxter (WB/iwas). Was ursprünglich nur eine kleine Idee war, ist mittlerweile zu etwas Großem gewachsen: Das Projekt »Starke Frauen« von Fotografin Claudia Warneke und Videografin Madeline Sprock begeistert nicht nur Menschen aus dem Kreis Höxter – inzwischen ist die Ausstellung mit Fotos und Geschichten von beeindruckenden Frauen sogar in Bayern zu sehen.

»Ursprünglich hatte ich an einem Foto-Wettbewerb eines Magazins über Telefonseelsorge mitgemacht. Plötzlich hatte ich einen handgeschriebenen Brief aus Amberg in Bayern im Postkasten«, erinnert sich Claudia Warneke zurück. »Der Vorsitzende des evangelischen Bildungswerks Amberg hat uns dann schließlich gefragt, ob sie unsere Bilder und Geschichten in ihrer Kirche ausstellen dürfen.«

Sie sind aufgestanden, haben gekämpft und sich ein neues Leben aufgebaut: Diesen Frauen möchte Warneke ein Gesicht geben und sie portraitieren (wir berichteten). Ob die Frauen beispielsweise aus Afghanistan, Syrien, vor mehr als 70 Jahren aus ihrer alten Heimat in Schlesien fliehen mussten oder mit einem schweren, persönlichen Schicksal zu kämpfen hatten – diese Menschen sind Teil des Projekts »Ich bin stark – über Flucht, Mut und ein neues Leben«.

Bis Anfang Februar ist die Ausstellung in der Kirche in Amberg zu sehen. Anschließend werden die Bilder und Geschichten noch für einige Tage in einem Nachbarort ausgestellt. »Ich hätte niemals gedacht, dass unsere Fotos einmal deutschlandweit unterwegs sein werden«, sagt Warneke, die das Projekt zusammen mit Madeline Sprock künftig ausweiten möchte. So möchten sie Frauen mit Handicaps, Krankheiten oder anderen persönlichen Schicksalen portraitieren. Bei diesen Geschichten gehe es laut Warneke und Sprock vor allem darum, anderen Frauen Vorbilder zu präsentieren und ihnen zu zeigen: »Ihr seid nicht allein. Seid oder werdet mutiger.«

Alle Geschichten und weitere Infos zum Projekt »Starke Frauen« gibt es online unter www.starkefrauen.org .