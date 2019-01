Stelldichein der Gäste des ABC-Abwehrbataillons 7 in der Kaserne in Höxter: (von links) Oberleutnant Patrick Ruge, Kommandeur Oberstleutnant Marc Michalek, MdB Christian Haase, MdB Kerstin Vieregge, MdL Matthias Goeken, Landrat Friedhelm Spieker und Bürgermeister Alexander Fischer. Foto: Michael Robrecht

Höxter (WB/rob). Anlässlich des neuen Jahres hat das ABC-Abwehrbataillon 7 der Bundeswehr wieder viele Vertreter des öffentlichen Lebens in die General-Weber-Kaserne in Höxter zur “Informationsveranstaltung” eingeladen. Thema: “Cyber-Awareness in den Streitkräften”.