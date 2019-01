Von Michael Robrecht Höxter (WB). Das Forum Jacob Pins in Höxter ist ins neue Jahr mit einem vielfältigen Angebot gestartet. Beim Neujahrsempfang sagte Fritz Ostkämper, der Vorsitzende der Pins-Gesellschaft, dass das Forum in Höxter zu einem kulturellen Zentrum geworden sei.

Ostkämper kündigte an, dass das Musik- und Literaturfestival »Wege durch das Land« am 30. Mai 2019 erstmals im Pins-Forum Station machen werden. Der Vorverkauf der Tickets laufe ab 24. März. Nächste größere Veranstaltung war am Sonntag das Gedenken von Stadt, VHS und Jacob-Pins-Gesellschaft anlässlich der Befreiung des KZ Auschwitz im vollen Saal des Forums.

330 Mitglieder hat das Pins-Forum. Als vielversprechend wird die Zusammenarbeit mit dem nebenan im Tilly-Haus geplanten “Forum Anja Niedringhaus” und seinem geplanten Angebot gesehen.

Angekündigt wurde die Überarbeitung der jüdischen Abteilung im Obergeschoss, die seit zehn Jahren so dort aufgebaut sei. Die Anfang 2003 gegründete »Jacob-Pins-Gesellschaft – Kunstverein Höxter« verwaltet die Hunderte von Werken umfassende Pins-Stiftung und hat sich zum Ziel gesetzt, neben der Dokumentation des künstlerischen Schaffens des Höxteraner Ehrenbürgers Jacob Pins (1917-2005) auch Künstlern ein Ausstellungsforum zu bieten.

Für 2019 hat das Forum Jacob Pins wieder sechs Konzerte geplant. Die Reihe beginnt mit einem Auftritt des Helsinki-Trios. Im September spielt zum Ende das Ensemble Horizonte. Folgendes Programm steht fest:

23. Februar: Silke Strauf und Claas Harders (Viola da Gamba) spielen Johann Sebastian Bachs »Goldberg-Variationen«:

Zeugnis barocker Lust an der kunstvollen Veränderung eines musikalischen Themas, vom Meister geschrieben für einen erst vierzehnjährigen Virtuosen des Cembalos namens J. G. T. Goldberg. Der Zyklus hat eine ganze Reihe von Musikern zur eigenen Bearbeitung inspiriert. Und so liegt nun auch mit der Transkription von Silke Strauf und Claas Harders erstmals eine für zwei Gamben eingerichtete Fassung der Goldberg-Variationen vor.

23. März: Da Capo – »A string of pearls – Da Capo trifft Kontrabass«: Neue Klangfarben, die durch gezupfte oder gestrichene Saiten des Kontrabasses im Zusammenspiel mit den verschiedensten Blockflöten entstehen, prägen das neue Programm der fünf Flötistinnen. Dem Titel des Konzertes folgend, reihen sich Jazzstandards, aber auch Werke aus dem Barock (Händels Queen of Sheba) und der Renaissance, sowie Folklorewerke aus Lateinamerika und Irland wie Perlen aneinander.

7. April: Das Grieg Quartett spielt Werke von Haydn, Sibelius und Beethoven: Alle vier Musiker des Streichquartetts gehören zu dem 1743 gegründeten Gewandhausorchester Leipzig. Es zählt ganz sicher mit zu den renommiertesten Orchestern weltweit: Felix Mendelssohn-Bartholdy, Wilhelm Furtwängler und Kurt Masur waren dort Kapellmeister. Im Forum waren sie bereits mehrfach vor ausverkauftem Haus zu hören.

9. August: Hein Brüggen (Gitarre) – »Sommerserenade«. Mit nord- und südamerikanischer Gitarrenmusik soll beim Sommerkonzert auch der Hof des Adelshofes mit einbezogen werden.

1. September: Ensemble Horizonte – »Splitter«: Mit seinem Programm »Splitter« gab das Ensemble Horizonte bereits 2017 drei erfolgreiche Konzerte in New York. Es stellt alte Musik wie die Monteverdis in Bezug zu der zeitgenössischer Komponisten. Seit 1990 widmet sich das Ensemble in variabler Besetzung vom Duo bis zur 16-köpfigen Formation der zeitgenössischen Musik. Wichtiger als jede stilistische Festlegung war und ist der Wunsch, auch dem unvorbereiteten Hörer Orientierung in der Klangwelt der Moderne zu vermitteln. So dienen Beziehungen zwischen Tradition und Moderne sowie Wechselwirkungen zwischen Musik und anderen Kunstgattungen als Schlüssel für neue Erlebnisperspektiven, die auch einem breiten Publikum ohne Vorkenntnis die spannende Welt zeitgenössischer Klangsprachen öffnen.

Vortrag mit Musik

Die Rezitatorin Cornelia Schönwald und die Cellistin Cornelia Briese stellen am Freitag, 8. März, um 19.30 Uhr Anita Lasker-Wallfisch vor. Ihr Vortrag mit Musik steht unter dem Leitwort »Ihr sollt Wahrheit erben«. Die Cellistin Anita Lasker-Wallfisch (geboren 1925 in Breslau), Mitbegründerin des Londoner English Chamber Orchestra, gehörte zum »Mädchenorchester« in Auschwitz. Das rettete ihr und damit auch ihrer Schwester das Leben. Mitten im Zweiten Weltkrieg, Ende 1944, wurden beide nach Bergen-Belsen transportiert, wo sie 1945 von englischen Truppen befreit wurden.

Fahrt zum Städel-Museum

Die Jacob-Pins-Gesellschaft und der Kunstverein Höxter bieten am 23. Februar eine Fahrt ins Städel-Museum nach Frankfurt am Main an. Dort soll die Lotte-Laserstein-Ausstellung besichtigt werden. Die Leitung hat Julia Diekmann. Die Fahrt von Höxter nach Frankfurt erfolgt im Reisebus.

Besuch in Riga

Auf den Spuren der Höxteraner Juden nach Riga führt eine Studienfahrt vom 2. bis 7. September. Leitung der Fahrt: Bärbel Werzmirzowsky. Anmeldungen bis zum 15. Februar im Forum Jacob Pins, Westerbachstraße 35/37, Höxter, sowie telefonisch unter 05271/8818 oder per E-Mail an forum@jacob-pins.de