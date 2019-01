Pfarrer Heribert Ester (links) LWL-Direktor Matthias Löb (Mitte) sowie Josef Köhne enthüllen in Nieheim das Denkmal, das namentlich an die 31 deportierten und ermordeten ehemaligen jüdischen Mitbürger erinnert. Foto: Heinz Wilfert

Von Heinz Wilfert

Nieheim (WB). Am 27. Januar wird der Holocaust-Gedenktag begangen, mit dem weltweit an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und die Grauen der Ermordung von sechs Millionen Juden erinnert wird. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung, vieler Vereine und mit Landrat Friedhelm Spieker, MdB Christian Haase sowie MdL Matthias Goeken wurde in Nieheim gestern ein Denkmal für die deportierten und ermordeten jüdischen Mitbürger enthüllt.

»Die Aufstellung eines Mahnmals am heutigen Holocaust-Gedenktag ist dafür Ausdruck, dass Sie Verantwortung übernehmen«, betonte Matthias Löb, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) bei der Enthüllung. Vor genau 74 Jahren stießen sowjetische Soldaten bei ihrem Vormarsch auf das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. 1996 wurde in Deutschland der Jahrestag dieser Befreiung offizieller Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, seit 2005 durch UN-Proklamation auch internationaler Holocaust-Gedenktag. »Der 27. Januar und Auschwitz sind weltweit zum Synonym für die systematische Vernichtung der Juden und die Grausamkeit der Nazidiktatur geworden«, so Löb.

»Was die Rote Armee am 27. Januar 1945 vorfand, hatte jede menschliche Vorstellungskraft gesprengt. Doch die vielen Toten und die Gemarterten sind nicht vergessen. Sie sind eine Wunde in unserer Geschichte. Sie sprechen von unendlichem Leid, von Grauen und Trauer. Und dafür steht auch das Mahnmal, das hier enthüllt wird«, führte der LWL-Direktor aus. Er nannte den Namen der Gedenkstätte im Bereich der früheren Grundschule als »Garten der Namen« zutreffend. Auf einem der Steine ist die Inschrift: »Lechol adam isch jeschem – Jeder Mensch hat einen Namen« angebracht. »Damit wird nicht nur ein sichtbares Zeichen gegen das Vergessen gesetzt. Den Opfern werden ihre Namen zurückgegeben und eine neue Verbindung zu ihnen geschaffen«, sagte Löb.

Bürgermeister Rainer Vidal und sein Stellvertreter Ulrich Kros hatten in ihrer Begrüßung deutlich gemacht, dass mit dem Denkmal ein weiterer Meilenstein der Geschichte und keinesfalls ein Schlusspunkt gesetzt werde. Sie lobten auch, dass Nieheimer Realschüler sich mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte beschäftigen. Die Initiative für das Mahnmal hatte Pfarrer Heribert Ester ergriffen. Ihm ging es nicht nur darum, die Namen der ehemaligen jüdischen Mitbürger bewusst zu machen, sondern den Opfern auch ein Grab zu geben. Nach der Enthüllung konnten deshalb nach jüdischem Brauch Steine auf die Stelen vor den Namensplatten gelegt werden.

Für alle Städte und Orte in Deutschland, die vor dem Beginn der Verfolgung durch die Nationalsozialisten eine jüdische Gemeinde hatten, galt wie in Nieheim: Die Opfer des Holocaust waren bis zu ihrer Verfolgung und Entrechtung angesehene Mitbürger. Noch 1933 war in Nieheim der jüdische Kaufmann Bernhard Ransohoff sogar zum Stadtverordneten und Ratsmitglied gewählt worden.

Dieses Neben- und Miteinander von Juden und Nichtjuden wurde nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten innerhalb weniger Jahre zerschmettert. Anita Lasker Wallfisch, die Auschwitz als Musikerin in der Lagerkapelle überlebte, hatte im Bundestag eindrucksvoll beschrieben, wie sich ihr normales Leben nach dem Beginn der Judenverfolgung schlagartig veränderte: »Radikale Ausgrenzung – ›Juden unerwünscht‹ war überall zu lesen. Man durfte nicht mehr ins Schwimmbad gehen, auf Parkbänken sitzen. Fahrräder waren abzugeben. Wir mussten die Wohnung räumen und den gelben Stern auf unserer Kleidung tragen. Auf der Straße wurde ich angespuckt und ›dreckige Jüdin‹ genannt.«

»Auch fast ein Dreiviertel Jahrhundert nach Auschwitz tragen wir die historische Verantwortung, dass solche Untaten nie wieder verübt werden. Die heute lebenden Deutschen stehen in der Verantwortung, sich ihrer Geschichte zu stellen und die Opfer nicht zu vergessen. Das Mahnmal in Nieheim trägt dazu bei, dass die Namen der Opfer aus der Gemeinde nicht getilgt werden«, so Löb. Gedenkstätten als Orte der Erinnerung seien in einer Phase des Übergangs von der lebendigen zu einer überlieferten Erinnerung wichtig, weil schon wieder verstärkt davon die Rede sei, dass man einen »Schlussstrich ziehen« müsse – oder wenn von rechten Politikern sogar eine »erinnerungspolitische Wende um 180 Grad« gefordert werde.

Nach der Enthüllung der beiden Gedenktafeln wurden von zwei Realschülerinnen die 31 Namen der 1941 und 1942 Deportierten und Ermordeten verlesen, die auf den beiden Tafeln des Denkmals stehen. Die Feierstunde gestalteten Jakow Zelewitsch, der Kantor der jüdischen Gemeinden Lippe, mit jüdischen Gesängen sowie Fritz Ostkämper, der Vorsitzende der Jacob Pins Gesellschaft, der hoffte, dass zu den Opfern auch noch eine Dokumentation vorgelegt werde. Für den musikalischen Rahmen sorgten Stefan Winsel (Klarinette) mit Dr. Wolfgang Martin (Piano), die ansprechende Musikstücke vortrugen – unter anderem von John Williams ein Thema aus »Schindlers Liste«.