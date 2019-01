Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Die drei neuen Unterkünfte für 150 Flüchtlinge in der Lütmarser Straße in Höxter stehen kurz vor der Fertigstellung. Die Stadt plant einen kurzfristigen »Tag der offenen Tür«. Danach sollen Anfang Februar die ersten Bewohner einziehen.

Bürgermeister Alexander Fischer und Georg Beverungen (Sachgebietsleiter Hochbau Stadtverwaltung) sind vom Erscheinungsbild der drei Flüchtlingsheime vis-a-vis des Schulzentrums positiv beeindruckt: Die Räume seien alle wohnlich und hell und durch die verschiedenen Größen auch flexibel von Familien oder auch Einzelpersonen belegbar. Zwei Gebäude sollen jetzt im Februar Geflüchtete aus der Schule Ovenhausen aufnehmen. »Dort ist die Heizung kaputt, da müssen wir zügig hier Platz schaffen«, sagte Georg Beverungen.

Höxter: Flüchtlingshäuser Lütmarser Straße fast fertig Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Bürgermeister Fischer ist die sozialverträgliche Unterbringung wichtig. Die Diakonie betreue die Menschen wie in den anderen Unterkünften auch. Georg Beverungen hat gute Erfahrungen mit einer etagenweise Zuordnung nach ethnischen Gruppen gemacht. Im Innenhof und auch an nicht so gut einsehbaren Stellen sollen Ruheecken, Fahrradständer und Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. Der Bürgermeister sprach von 13 weiteren Geflüchteten, die in Kürze nach Höxter zugewiesen würden; die Gesamtzahl der Asylbewerber liegt bei unter 300.

Im neuen Quartier für Flüchtlinge wird sich ein Hausmeister um die Belange der drei Häuser kümmern. Die Heizanlage ist an das Schulzentrum angeschlossen. Im dritten Haus, das erst etwas später bezogen werden kann, wird ein in den Innenhof hereinragender kleiner Saal für größere Besprechungen oder Unterricht und ein Büro für Betreuung und Registrierung eingerichtet. Die Häuser sind außen heller gestrichen als auf den Entwurfsplakaten, wo sie sehr ockergelb erscheinen. Auch eigene Parkplätze an einem Haus gibt es für Transportwagen.

Ein versetztes Pultdach und der freundlich-helle Ton verhindern einen kasernenartigen Eindruck: Nichts erinnert mehr an die Asylbewerberblocks aus der Preußenzeit von 1860, die abgerissen worden waren (wir berichteten). Auf je drei Etagen sind Wohnräume verschiedener Größe angelegt. Ausgestattet sind sie mit Linoleumboden und Fußbodenheizung. Baulich vorgegeben seien 7,5 Quadratmeter Zimmerfläche pro Person, erklärte Georg Beverungen einige der Vorgaben.

Ein Haus könnte für Familien und Frauen reserviert werden. In den Sanitäranlagen hat die Verwaltung, wie schon in den beiden Heimen Brenkhäuser Straße, einen roten Alarmstrick aufhängen lassen. Wenn Frauen dort möglicherweise von Männern belästigt würden, können sie einen lauten Alarm auslösen, so dass auf dem Flur alle wüssten, dass jemand in Not sei. »So eine Anlage muss leider sein«, weiß Beverungen. Dann gibt es genug Platz in einem Waschraum und in einer Gemeinschaftsküche. Auch ist Sicherheit Trumpf: Der Dunstabzug schaltet sich wie der Herd nach 30 Minuten ab, so dass nicht so schnell Feueralarm wegen Überhitzung ausgelöst wird. Auch gibt es ein hausinternes Alarmsystem.

Neben den drei Häusern wird 2020 das neue Hallenbad eröffnet.