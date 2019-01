Von Dennis Pape

11.57 Uhr in der kleinen Ortschaft Brenkhausen: In einer schwarzen Limousine fährt ein besonderer Gast auf dem Hof des koptisch-orthodoxen Klosters vor. Noch bevor Volker Kauder sein Sakko übergestreift hat, nimmt er Gastgeber Bischof Anba Damian herzlich in die Arme. Ebenso freundschaftlich wird er von Mor Philoxenos Matthias Nayis (Bischof der Erzdiözese der syrisch-orthodoxen Kirche in Deutschland) sowie Mor Julius Dr. Hanna Aydin (Erzbischof der syrisch-orthodoxen Christen Deutschlands für die Ökumene und staatliche Angelegenheiten) begrüßt. Schnell wird deutlich: Hier ist jemand zu Gast bei guten Freunden.

Unermüdlicher Einsatz

Das wiederum verdeutlicht Kauder auch bei seiner Ansprache nach einem gemeinsamen Danksagungsgebet in der Kapelle des Klosters: »Ich habe Bischof Damian vor vielen Jahren kennen gelernt und bin bereits zum dritten Mal in Brenkhausen – auch weil mich Damians unermüdlicher Einsatz beeindruckt.«

Kauder spricht im Folgenden über die Situation verfolgter Christen weltweit, für deren Hilfe sich der 69-Jährige seit langem einsetzt: »Die Kirche im Orient ist die Urkirche und Ausgangspunkt unserer Religion. Um so trauriger stimmt mich das, was derzeit im Orient passiert. Das Miteinander der unterschiedlichen Religionen wird immer schwieriger, ich befürchte in Zukunft sogar eine christenfreie Zone – was wiederum auch erhebliche politische Auswirkungen haben würde.«

Situation verbessert

Nicht zuletzt angesichts des Engagements von Bischof Damian und seinen Mitstreitern habe sich die Situation in Ägypten deutlich verbessert – dennoch gebe es noch viel Arbeit. Sorgen bereite Kauder dagegen unter anderem die Situation in Syrien angesichts des angekündigten US-Truppenabzuges: »Assad hat den Krieg gewonnen. Jetzt geht es darum, dass auch nicht-muslimische Religionsgruppen dort Fuß fassen können. Können die Menschen, die nach ihrer Flucht nach Syrien zurückkehren wollen, dies auch in Sicherheit tun? Diese Frage ist auch im Irak noch nicht mit ›ja‹ beantwortet.«

Unter anderem seien Christen derzeit auch in Indonesien und ebenfalls in China zum Teil starken Repressionen ausgesetzt. Kauders Fazit deshalb: »Wir müssen uns gemeinsam für die Religionsfreiheit einsetzen. Wir beten – aber Gott verlangt auch, dass wir in diesem Sinne tätig werden.«

»Spielmacher auf dem politischen Feld«

Gastgeber Damian bezeichnet Kauder als »Spielmacher auf dem politischen Feld« – auch nach dessen Aus als Fraktionschef im Bundestag: »Die Christen im Orient und auf der ganzen Welt haben in ihm einen Anwalt, der ihre Rechte verteidigt, wo uns die Hände aus Angst gebunden sind.« Der Kopten-Bischof verweist dabei auch auf Kauders Einsatz für die in Pakistan zum Tode verurteilte Christin Asia Bibi, deren Schicksal weltweit für großes Interesse sorgt.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit Gästen wie Landrat Friedhelm Spieker, dem Landtagsabgeordneten Matthias Goeken sowie dessen Vorgänger Hubertus Fehring, Lutz Köller (Leiter der zentralen Unterbringungseinrichtung in Borgentreich), Johannes Hüls (Bezirksverwaltungsstellenleiter) und dem Ortsausschussvorsitzenden Martin Finke besichtigt Kauder das Kloster. Dabei wird auch ein ökumenisches Fenster mit einem Schild eingeweiht. Auf diesem steht Kauders Name – denn sein Einsatz für verfolgte Christen verbindet ihn auf ewig mit seinen koptischen Freunden von Berlin bis ins beschauliche Brenkhausen.

Im Anschluss stand noch ein Besuch der Flüchtlingsunterbringung in Borgentreich an.