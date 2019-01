Höxter (thö). NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper hat am Montagabend bei der CDU-Mittelstandsvereinigung in Höxter ein Plädoyer für Europa gehalten. »Europa ist ein erfolgreiches Friedensprojekt«, brachte es der Christdemokrat auf den Punkt.

Darum müsse die Europawahl ernst genommen werden. Lienenkämper warnte vor »obskuren politischen Bewegungen von links und rechts«. Vor diesem Hintergrund seien die Wähler nicht gut beraten, die Abstimmung über die Zusammensetzung des Straßburger Parlamentes zum Protestwählen zu nutzen. »Wir brauchen ein Europa in der Mitte der Gesellschaft«, rief er den 174 Zuhörern der MIT-Veranstaltung »Grünkohl mit Politik« im Corbie-Palais des Hotels Niedersachsen zu. Darunter war auch Birgit Ernst, die CDU-Kandidatin für das Europaparlament.

Mithaftung deutscher Sparer

Zugleich machte der Finanzminister auch deutlich, dass Europa Grenzen habe. »Wir müssen die Mithaftung deutscher Sparer für marode Staaten unterbinden«. Von einer Digitalsteuer, wie sie zuletzt der französische Präsident Emanuel Macron gefordert hatte, wollte Lienenkämper nichts wissen. Sie sei schädlich für Deutschland.

Den anwesenden Mittelständlern aus dem Kreis Höxter versprach Lienenkämper, dass die Wirtschaftspolitik der Landesregierung auf »Zutrauen und Ermöglichen« basiere. Unternehmer wüssten, was gut für ihre Firma und die Mitarbeiter sei, es sei nicht nötig sie zu gängeln. Lienenkämper wies in diesem Zusammenhang auf die Abschaffung der umstrittenen Hygiene-Ampel hin, die die Vorgängerregierung für Gastronomie- und Lebensmittelbetriebe eingeführt hatte. Darüber hinaus gebe es mittlerweile ein Gewerbe-Service-Portal, in dem Gewerbeanmeldungen online vorgenommen werden könnten.

Lienenkämper ging auch auf die Zukunftsaussichten auf dem Land ein. »Hier liegen die meisten Entwicklungschancen«, sagte der Finanzminister. Die Landesregierung werde darum die Digitalisierung konsequent fortsetzen und bis 2025 sieben Milliarden Euro in diesem Bereich investieren.

Ausbau des Mobilfunknetzes

Der Kreisvorsitzende der Mittelstandsvereinigung, Klaus-Dieter Leßmann, gab dem Minister mit auf den Weg, dass dazu auch der Ausbau des Mobilfunknetzes im schnellen Standard 5G gehöre. »Versuch mal von Höxter bis Düsseldorf ein durchgehendes Handygespräch zu führen. Bis Paderborn ist die Verbindung schon mehrmals abgerissen«, brachte es Leßmann gegenüber Lienenkämper auf den Punkt. »Wenn man jetzt liest, dass fünf Prozent der Fläche mit 5G unversorgt bleiben können, dann weiß ich schon, wo die sind – bei uns im ländlichen Raum.«

Leßmann sprach zudem die Infrastrukturprobleme des Kreises und die Konkurrenz zu Niedersachsen an. »Während dort die ersten Ortsumgehungen in Richtung Hannover gebaut werden, planen wir seit 55 Jahren an einem zehn Kilometer langen Lückenschluss in Richtung Paderborn«, sprach Leßmann die B64-Problematik an und forderte eine schnelle Umsetzung.