Die Feuerwehr konnte nicht bis an die Einsatzstelle heranfahren. Sie lag rund 400 Meter vom Waldweg entfernt. Foto: Feuerwehr Höxter

Höxter (WB/thö). Bei Baumfällarbeiten in einem Wald zwischen Ovenhausen und Lütmarsen ist ein Waldarbeiter tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 28 Jahre alte Mann, der aus der Slowakei stammt, am Montagvormittag von einem fallenden Baum am Brustkorb getroffen.