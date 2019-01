Am frühen Mittwochmorgen hat sich ein 31-Jähriger bei Albaxen mit seinem Auto überschlagen. Foto: Polizei Höxter

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, befuhr der Mann gestern Morgen gegen 6.35 Uhr die Landstraße 946 von Bödexen nach Albaxen. In einer scharfen Rechtskurve geriet sein Mazda nach rechts von der Fahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 31-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen wurde. An dem Mazda entstand Totalschaden.

Die Straße musste während der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Albaxen im Einsatz. Sie sicherte die Einsatzstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst. Nachdem das beschädigte Auto abtransportiert worden war, reinigten die Wehrleute die Straße und beseitigten das Trümmerfeld. Bezin oder Öl seien nicht ausgelaufen. Die Feuerwehr berichtet, dass die Straße glatt gewesen sei.