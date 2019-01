Feueralarm in der Neuen Straße in Fürstenberg. In einem Keller hat es gebrannt. Foto: Simone Stickeln

Höxter/Fürstenberg (WB/sti). Brandalarm in Fürstenberg: In einem Wohnhaus in der Neuen Straße im dicht bebauten Ortskern ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen.