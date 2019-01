Von Michael Robrecht

Die Landesgartenschau 2023 und die Notwendigkeiten einer besseren Verzahnung von Corvey und Höxter durch den Welterbestatus haben eine völlige Neuaufstellung der erstmals in Teilen schon 2009 erdachten Zukunftspläne notwendig gemacht. Der Fünfjahresplan bis 2023, erstellt von »Pesch Partner Architekten Stadtplaner GmbH Dortmund«, soll die »Bibel der Stadtentwicklung« für die Höxteraner und Corveyer sein. Der Investitionsbedarf der langen Liste an Projekten an ISEK-Vorhaben wird mit 13,6 Millionen Euro angegeben. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 3,6 Millionen Euro.

Beim Stadtrundgang mit Baudezernentin Claudia Koch im Herbst sind die »Sorgenkinder« im historischen Stadtkern Höxters besichtigt worden: Quartiere wie rund um die Wegetalstraße oder das Bahnhofsumfeld sollen entwickelt werden. Barrierefreiheit in Schulen, Verkehrsentwicklung wie durch die Südumgehung, Optimierung der Stadteingänge, eine bessere Verbindung von Höxter nach Corvey durch die LGS und Förderung privaten Engagements gelten als Zukunftsaufgaben.

»Mobilität für alle« und »Wohnen in der Innenstadt stärken« sind mit Blick auf zurückgehende Bevölkerungszahlen wichtige Sätze. Bei einem Stadtrundgang haben fast 100 Bürger Anregungen gegeben. Die Pläne lagen öffentlich aus – Einwände gab es nicht. Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurden von verschiedenen Aufgabenträgern Stellungnahmen abgegeben. Und dort tauchen auch einige Punkte auf, die kritisiert werden.

Kritik an K45-Verlegung

Der Kreis Höxter hat Sorge um die beabsichtigte Teilschließung der K45 bei Corvey. Zitat der Eingabe: »Im Managementplan Welterbe Corvey, der Teil des ISEK ist, ist vorgesehen, die K 45 am Ortsausgang Höxter ab dem Bereich an der Schelpebrücke für den Durchgangsverkehr zu sperren, den weiteren östlichen Abschnitt der Corveyer Allee zurückzubauen und nur für Fußgänger freizugeben. Auch aus nördlicher Richtung soll die K 45 ab der Einmündung ›Zur Lüre‹ für den motorisierten Individualverkehr gesperrt werden. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird Einfluss auf die Verkehrsentwicklung im Stadtbereich haben, da es sich bei der K 45 mit 4254 Fahrzeugen in 24 Stunden um eine stark belastete Kreisstraße handelt, die überörtliche Verbindungsfunktion in nord-westlicher Richtung wahrnimmt. Bei Umsetzung würde sie ihre Funktion als Kreisstraße verlieren. Das ISEK enthält keine Aussage, wie die Verkehrsströme künftig geleitet werden sollen.«

Das Herzogliche Haus Corvey ist gegen eine Schließung des jetzigen Parkplatzes zwischen K45 und Schloss vor dem Dreizehnlinden-Hotel: »Für den touristischen Verkehr sind sowohl die Corveyer Allee vom Westen als auch die Kreisstraße von Norden aus Richtung Lüre/Holzminden unentbehrliche Verkehrsachsen zur Welterbestätte, dem Museum und der Kirche. Der motorisierte Verkehr (Pkw und Busse) muss deshalb auch zukünftig auf beiden Straßen in beide Richtungen möglich sein, um Corvey bestmöglich erreichen zu können. Dies gilt sowohl für Touristen als auch für Kunden der Gewerbebetriebe in Corvey wie dem Schlossrestaurant, der Firma Krome Kanu, dem Weseraktivhotel, dem Weinhaus Rindermann, ebenso wie für allen anderen Mieter, Pächter und Bewohner Corveys. Ein Sperrung von und nach Norden oder Westen wäre für alle existenzgefährdend.«

Der Herzog weiter: »Der Parkplatz nördlich des Dreizehnlinden-Hauses ist der am häufigsten genutzte Parkplatz in Gehdistanz zur Welterbestätte. Dessen Rückbau ist völlig inakzeptabel. Die Anlage eines Besucherparkplatzes auf der Bahnbrache am alten Güterbahnhof ist für die Zielgruppe der über 55-Jährigen viel zu weit und deshalb entbehrlich.« Klargestellt wird auch etwas zum Gelände nördlich der Corveyer Allee und westlich des jetzigen Besucherparkplatzes Corvey, wo auf einer Karte ein weiterer »Archäologischer Park« (der LGS-Park liegt am alten Sägewerk) eingezeichnet sei. »Heute ist dort eine Ackerfläche, die auch zukünftig so genutzt werden soll«, fordert Corvey. Das komplette Konzept steht im Ratsinformationssystem.

Ärger im Planungsausschuss

Im Planungsausschuss am Mittwochabend gab es die Zustimmung der Parteien für das Vorhaben nur unter der Bedingung, dass im Rat der Kämmerer sich noch einmal zur Finanzierung des Millioneprojektes äußert. Er soll eine Einschätzung abgeben, ob eine Finanzierung verantwortbar erfolgen kann.

Die Fraktionen kritisierten die Verwaltung, weil das Endkonzept viel zu spät versandt worden sei, um es vernünftig bewerten zu können. Einige Politiker forderten einen Fristaufschaub (Abgabetermin 31. Januar 2019). Das aber soll laut Baudezernentin Claudia Koch nicht möglich sein.