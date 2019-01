Dincer Bag fühlt sich in Höxter wohl. Er arbeitet in der Kreisstadt als Frisör und spricht mit vielen Kunden bereits einigermaßen sicher Deutsch. Angesichts seines politischen Engagements für Minderheitenrechte sei er in der Türkei verfolgt worden. Foto: Dennis Pape

Von Dennis Pape

Dincer Bag hat einen Job als Frisör in einem Höxteraner Salon. Er arbeite täglich hart, um die Familie – seine Frau sowie die beiden Kinder – ernähren zu können. Doch wie lange der Familienvater überhaupt noch in Deutschland bleiben darf, weiß er nicht. Derzeit sei er nur geduldet – und es fehlen seinen Angaben zufolge wichtige Dokumente für einen Aufenthalt auf Dauer.

Frei sein wie in Deutschland

Wenn Dincer Bag über sein politisches Engagement in der türkischen Heimat spricht, leuchten die Augen des sonst eher zurückhaltenden und freundlichen jungen Mannes: »Ich habe mich politisch für eine freie Türkei eingesetzt – und vor allem für die Rechte der Kurden. Denn jeder Mensch sollte so frei sein wie hier in Deutschland«, sagt er. Bag sei nach seinen Ausführungen in einer Jugendgruppe der Halklarin Demokratik Partisi (HDP) aktiv gewesen. Die HDP ist in Deutschland als linksgerichtete politische Partei bekannt, die Minderheitenrechte befürwortet – und gerade dies sei der Erdogan-Partei AKP in der Türkei ein Dorn im Auge.

Haftbefehl gegen den Höxteraner Frisör

Dincer Bag berichtet davon, wie er zusammen mit Parteikollegen der HDP humanitäre Hilfe in türkischen Grenzgebieten sowie im syrischen Kobani für Jesiden und Kurden geleistet habe. »Von der einen Seite wurden sie vom ›Islamischen Staat‹ und von der anderen Seite vom türkischen Militär bedrängt. Ich habe Männer hängen sehen, Kinder ohne Kopf, vergewaltigte Frauen«, erzählt der 29-Jährige. Die HDP habe in den betroffenen Gebieten auch für Minderheitenrechte protestiert – die Proteste seien vom türkischen Militär zerschlagen worden. Die türkische Regierung um Präsident Recep Erdogan sehe die Menschenrechtler als Terroristen an, viele seien verhaftet und gefoltert worden – und auch gegen den Höxteraner Frisör gebe es einen Haftbefehl.

»Viele meiner Mitstreiter sind verhaftet und gefoltert worden«

Als das Vorgehen der Regierung gegen die Menschenrechtler immer brutaler geworden wäre, sei Dincer Bag zunächst in ein Dorf zu einem Onkel geflüchtet und habe anschließend das Land auf Anraten eines Anwaltes verlassen. »Viele meiner Mitstreiter sind verhaftet und gefoltert worden. Das gilt auch für einige meiner Familienmitglieder«, berichtet er. In einem Containerzug sei es 2014 mit Frau und Sohn nach Deutschland gegangen – die Flucht sei gefährlich gewesen und habe mehrere tausend Euro gekostet. In Dortmund habe er einen Asylantrag gestellt, später sei er in eine Einrichtung in Höxter gekommen. »Ich hatte auf den ersten Blick ein gutes Leben in der Türkei – meine Familie hatte ein Busunternehmen, Landwirtschaft und mehrere Häuser. Doch mein Einsatz für Minderheitenrechte hat alles verändert.«

Unterlagen für ein Bleiberecht benötigt

Für ein Bleiberecht brauche Dincer Bag Unterlagen, die die türkische Regierung habe – und die wiederum würde sie nicht herausgeben. Deshalb habe ein Anwalt einen Polizeibeamten bestochen und die Papiere an das Verwaltungsgericht Minden weitergeleitet. Auf Anfrage des Gerichtes habe die türkische Regierung wiederum behauptet, dass die Unterlagen gefälscht seien. »Ich weiß nicht, ob es sich dabei wirklich um Fälschungen handelt oder die Türkei das nur behauptet. Ich weiß nur, dass ich gefangen genommen werde, sobald ich einen Fuß in die Türkei setze, um mir die Papiere zu holen«, sagt er.

Dincer Bag erzählt, dass er und seine Familie in Deutschland bestens integriert seien, seine Tochter sei hier geboren. »Ich arbeite gerne, weil ich nicht auf Kosten des Staates leben möchte. Ich möchte meiner Familie ein Leben in Freiheit ermöglichen.« Anfang Februar habe er erneut einen Behördentermin. Ob er hier weiter geduldet wird, weiß er nicht – und so lange hat Dincer Bag Angst.