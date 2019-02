Von Rahel Fischer und Stella Langer

Die Informations- und Ausbildungsbörse gab den Schülern der beiden Standorte Höxter und Brakel die Chance mit Ausbildern und Auszubildenden in Kontakt zu treten, aber sich auch über Studienmöglichkeiten auszutauschen.

»InnoTruck« rollt nach Höxter

In einem so genannten »Inno Truck« informierten Experten mit einer mobilen Ausstellung über die Bedeutung technischer Innovationen. Der »InnoTruck« fährt deutschlandweit zu Schulen, Kommunen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Damit soll der Dialog über die Frage, wie Innovation im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich vorangetrieben werden sollen, gefördert werden. »Auch für eine kaufmännische Hochschule sind Mint- Themen durch die Digitalisierung von großer Bedeutung geworden«, so Studiendirektorin Petra Görtz. Die Schule freue sich, den Schülern mit dem »InnoTruck« beispielsweise intelligente Mobilität, nachhaltiges Wirtschaften und Energie, gesundes Leben oder auch Simulation näher zu bringen.

Tablets in den Unterricht integrieren

Die 14-Jährigen KWG-Schülerinnen Lea Kramer und Hanne Gersch sind begeistert vom »InnoTruck«. »Man wird bei den Vorträgen sehr gut eingebunden und kann viel selbst ausprobieren. Das macht sehr viel Spaß«, sind sie sich einig.

Das Berufskolleg Höxter ist beim Thema Digitalisierung schon sehr weit, so Studiendirektor Marc-Alexander Gregor. Er erklärte, die Schüler erhalten beispielsweise über ihre Tablets Unterrichtsmaterial. »Bring your own device« (Bring’ dein eigenes Gerät mit) lautet dieses Konzept. Es soll den Unterricht neu gestalten und die Schüler verantwortungsvoll an den Umgang mit Medien heranführen. Künftig soll auch das Wlan-Angebot im Berufskolleg weiter ausgebaut werden, so Gregor. Auch sollten alle Schüler in naher Zukunft in Besitz eines eigenen Tablets sein. Gregor: »Als kompletter Ersatz sollen diese nicht dienen, es wird weiterhin mit Büchern und Heften gearbeitet. Es soll den Unterricht neu gestalten und den Umgang mit Medien an die Schüler verantwortungsvoll heranbringen.«