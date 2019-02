Von Michael Robrecht

Höxter/Warburg (WB). Der Kreistag hat sich am Abend in seiner Sitzung in Höxter einstimmig solidarisch mit den heimischen Landwirten erklärt, die - wie auch die Stadt Warburg - für den Erhalt der Zuckerfabrik kämpfen. Eine von der Kreisverwaltung vorgelegte Petition fand die einmütige Zustimmung aller Parteien des Kreisparlaments.