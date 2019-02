Beatrix von Storch soll in Höxter sprechen. Foto: dpa

Höxter (WB/dp). Beatrix von Storch, stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, soll nach Auskunft des AfD Kreisverbandes am Sonntag, 24. März, nach Höxter kommen. Eine Zusage der Stadt Höxter, dass die Veranstaltung im Historischen Rathaus stattfinden kann, gibt es aber noch nicht.

Das ehemalige Mitglied des Europäischen Parlaments gehört dem rechtskonservativen Flügel der Partei an, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz zum Prüffall erklärt worden ist – es gebe Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen. Den Antrag für die öffentliche Parteiveranstaltung hatte Kreisvorsitzender Klaus Meyer nach eigenem Bekunden bei der Stadt Höxter gestellt.

»Eine Zusage kann ich Ihnen heute noch nicht geben«, entgegnete Bürgermeister Alexander Fischer in einem dem WESTFALEN-BLATT vorliegenden Schreiben und verwies darauf, dass am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss zur Diskussion stehe, Parteiveranstaltungen in städtischen Gebäuden nicht mehr zuzulassen. Man müsse die Entscheidung abwarten.

Doch im Beschlussvorschlag der Sitzungsvorlage ist nun lediglich noch die Rede davon, dass städtische Schulen und Feuerwehrgerätehäuser von der Nutzung für parteipolitische Zwecke auszunehmen sind. Im Historischen Rathaus und in der Stadthalle soll dies auch weiter möglich sein. »Damit ist das Problem gelöst. Angesichts dessen, dass wir von anderen Veranstaltungsorten oft Absagen bekommen, ist das eine gute Nachricht«, so Meyer, der auch die AfD-Redner Guido Reil und Martin Schüller erwartet.

Stadtsprecher Sebastian Vogt betonte, dass alle Parteien gleich behandelt werden.