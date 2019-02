»Wir wollen unser Profil schärfen und noch sichtbarer werden«, erklärt Prof. Dr. Jürgen Krahl, Präsident der Hochschule. Mit zwei Dritteln habe der Senat den Beschluss zur Neugestaltung verabschiedet. Darin ist nicht nur ein neuer Name für die Hochschule vereinbart, sondern auch ein neues Web-Design, ein neues Logo, ein Studierendenausweis als Chip-Karte und einiges mehr.

Die neuen Fahnen wehen schon vor dem Verwaltungsgebäude am Standort Höxter. Der neue Schliff ist das Werk der Hochschulkanzlerin Nicole Soltwedel und ihrer Kollegen. Für die Arbeit, der einige einen Umfang von bis zu zwei Jahren zurechnen, brauchte das Team rund sechs Monate. Pünktlich zum Anfang April soll alles startklar sein. Eine »Herkules-Aufgabe«, erklärt Prof. Dr. Krahl. Allein 10.000 Email-Postfächer mussten neu erstellt werden. Außerdem muss für jeden Standort eine neue Beschilderung her. Die Technische Hochschule OWL – »University of Applied Siences and Arts« – soll mehr Wiedererkennungswert bekommen.

Besonderes Merkmal der Hochschule seien, so Krahl, die Cluster Energie, Klimaschutz und Ressourcen, die den Studierenden Schwerpunkte bieten. »Manche Menschen gehen für Klimaschutz demonstrieren. Hier kann man das studieren«, so der Präsident.

Der Hochschulleitung war es wichtig, sich zu den drei Standorten Lemgo, Höxter und Detmold (der Standort Warburg steht kurz vor der Schließung) zu bekennen. Daher weißt das neue Logo auch ein Dreieck auf. »Höxter gehört zur Basis unseres Erfolges als Hochschule«, so Krahl. »Wir sind zukunftsfähig, weil uns Wirtschaft und Gesellschaft vertrauen und mit uns kooperieren.«