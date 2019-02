Von Harald Iding

Wie formulierte es der Meisterkomiker einst so treffend: »Das erste, was man bei einer Abmagerungskur verliert, ist die gute Laune.« Recht hat er – und seiner Philosophie folgend durften sich die mehr als 150 Gäste bei einfühlsamer Musik von Jens Nieman am Piano und einer vortrefflich vorgetragenen Lesung von Frank Suchland (Autor, Komponist und Rezitator) über das Lebenswerk von Heinz Erhardt genüsslich zurücklehnen – und den rund dreistündigen, kurzweiligen Abend ausgiebig genießen. Vom Studiendirektor bis zum Handwerker – das Publikum war so bunt gemischt wie das Leben, das der Komiker Erhardt auf seine ganz eigene Art und Weise immer wieder auf die Schippe genommen hat.

Es ist die prall-bunte Lebensgeschichte dieses großen Mannes mit rundlichen Ausmaßen und vor allem die köstlichen Verse, Vierzeiler und Bonmots (witzige wie geistreiche Äußerungen) aus seiner Feder. An seine Lebens-Weisheiten erinnert man sich gerne wie folgende Beispiele zeigen: »Wer sich selbst auf den Arm nimmt, erspart anderen die Arbeit«; »Liebschaften sind wie Pilzgerichte, ob sie ungefährlich waren, weiß man erst später« oder auch »Bei manchen Menschen geht alles schnell zum einen Ohr rein und zum anderen raus – die haben auch nicht viel dazwischen«.

Der Mann mit der dicken Hornbrille auf der Nase und dem fröhlichen Wesen hat es nicht nur zu Lebzeiten geschafft, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Auch vier Jahrzehnte nach Erhardts Tod haben seine zahlreichen Werke nichts an Dynamik verloren. Und dank des professionellen Vortrages durch Frank Suchland konnten die Gäste an einer spannenden »Lebensreise« teilnehmen (von der Geburt bis zum Schluss), die weit mehr als nur eine Erinnerung war.

Rezitator Suchland hat viel Energie und Leidenschaft in die ernste Kunst des heiteren Lachens gesteckt. Und das Publikum zeigte sich entzückt von den Weisheiten und Ansichten des grandiosen Unterhaltungskünstlers Heinz Erhardt. »An diesem Abend kommt auch das kulinarische Vergnügen nicht zu kurz«, betonte Gunda Mayer von der Märchengesellschaft. Gerade die Kombination der Genusswelten habe ihren besonderen Reiz.

Der gelungene Abend der Märchengesellschaft (Teil des Heimat- und Verkehrsvereins Höxter) stand unter dem Thema »Heinz Erhardt – mal ganz anders«. Es passte alles und die neuen Perspektiven auf das Leben des großen Künstlers waren ein Gedicht.