Dem Schutz der Wildbienen haben sich Lars Möhring (15) aus Höxter, Max Schmidtke (14) aus Boffzen und Luca Schäfer (15) aus Höxter verschrieben. Die Schüler untersuchten, welche Wildbienenarten unter welchen Umständen in vertikalen Wänden im Naturschutzgebiet am Bielenberg nisten. Insektenhotels sollten Lössboden enthalten, in den die Bienen Löcher bohren können. Foto: Ingo Schmitz