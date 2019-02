Steinheim (WB). Dieser Ausflug gehört für viele Frauen zu den Höhepunkten im Terminkalender: Am Samstag, 6. April, findet der traditionelle Wandertag der Damen des Steinheimer Bürgerschützenvereins (BSV) statt.

Unter der Schirmherrschaft von Schützenkönigin Nadine Stumpenmeier und Kronprinzessin Jula Timmer gibt es in diesem Jahr eine etwa acht bis neun Kilometer lange Wanderung mit der schon lieb gewonnenen Kaffee- und Kuchenpause. »Der Abend wird dann gesellig mit leckerem Essen und Getränken im Schützenhaus in Steinheim seinen Ausklang finden«, so eine Sprecherin.

Anmeldung bis zum 30. März

Das gesamte Organisationsteam lädt alle Damen der Schützen, ihre Bekannten und Freundinnen sowie alle interessierte Frauen (auch ohne Männer im BSV) ein und freut sich auf eine rege Beteiligung. Wer zum Wandern keine Zeit habe oder schlecht zu Fuß sei, ist dann abends im Schützenhaus ab 18 Uhr willkommen.

Für eine bessere Planung werde um eine telefonische Anmeldung bis zum 30. März bei Britta Kröger (erreichbar unter Telefon: 05233/9532661) und Helena Düwel (Telefon: 05233/953759) gebeten. Der Treffpunkt für die beliebte Veranstaltung am Samstag, 6. April, ist um 13.45 Uhr am Steinheimer Bahnhof. Der Unkostenbeitrag würde für den gesamten Tag 20 Euro pro Person betragen.