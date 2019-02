Das Sparkassenteam um Nils Dorn hatte sich überlegt, in diesem Jahr einmal den Frauenkarneval mit 555 Euro zu unterstützen. Freudestrahlend nahm Melanie Winkelhahn die Spende aus den Händen der Sparkassenvertreter entgegen. In diesem Jahr erwartet die Damenwelt im Ovenhäuser Narrenzelt am Donnerstag, 28. Februar, von 20.11 Uhr an wieder ein abwechslungsreiches Programm aus Büttenreden, Sketchen, Garde- und Showtänzen. Mit einem Augenzwinkern dankte Melanie Winkelhahn der Sparkasse für Ihre Spende: »Nun werden wir nicht nur die Stimmung zum Kochen bringen können, sondern auch das Publikum. Von der Spende kaufen wir nämlich das Heizöl.« Damit spielt Melanie Winkelhahn karnevalistisch auf das im letzten Jahr kühle Zelt an und verspricht gleichzeitig, dass sich dies in diesem Jahr – auch dank der Unterstützung des Elferrates – nicht wiederholen wird.

Des Weiteren weist der Ovenhäuser Elferrat auf die an diesem Wochenende stattfindenden Veranstaltungen hin. Am Samstag, 23. Februar, starten um 14.11 Uhr die kleinen Narren den Kinderkarneval und am Sonntag, 24. Februar, findet von 11.11 Uhr an der beliebte närrische Frühschoppen statt.

Der Ovenhäuser Karneval feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen (wie berichteten mehrfach). Weitere Höhepunkte sind der Büttenabend am Samstag, 2. März, sowie der große Umzug am Sonntag, 3. März.