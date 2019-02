Höxter (WB/rob). Um den Posten des Allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters in Höxter ist es Donnerstagabend in der Ratssitzung zu einer Kampfabstimmung gekommen. Kämmerer Lothar Stadermann setzte sich in geheimer Wahl mit 27 Stimmen gegen seine Gegenkandidatin Baudezernentin Claudia Koch mit 13 Stimmen durch. Zwei Ratsmitglieder sagten Nein.