Der Stadtsportverband Höxter hat für den »Funsportday« in der Freizeitanlage Am Godelheimer See Parcours-Profis organisiert. Sie werden Kindern und Jugendlichen zeigen, wie diese Sportart funktioniert, bei der man über Hindernisse springt.

Höxter (WB). In großen aufblasbaren Kugeln stecken und dabei Fußball spielen: Das ist das Konzept von Bubble Soccer. Etwas beweglicher sollten Sportler beim Parcours sein. Dabei geht es darum, geschickt von Hindernis zu Hindernis zu springen. Beides können Interessierte beim »Funsportday« in Höxter testen.

»Mit dem 27. April haben wir einen Termin gewählt, der sozusagen die See-Saison einläutet«, erklärt Christopher Surmann vom Stadtsportverband. Er hat mit Peter Kamischke vom Jugendtreff Juzi ein Programm zusammengestellt, das Kinder, Jugendliche und Familien in die Freizeitanlage Am Godelheimer See locken soll. Von 14 bis 17 Uhr können Interessierte dort sogenannte Fun-Sportarten ausprobieren.

Skateboard, Parcours, Fußball-Dart

»Im letzten Jahr konnten wir bei bestem Wetter einen großen Besucherandrang verzeichnen. Wir freuen uns natürlich, dass unsere Idee so gut ankam. Deshalb werden wir in diesem Jahr sogar noch eine Schippe drauf legen«, kündigt Surmann an und verweist damit auf das umfangreiche Angebot: Bubble-Soccer, Fußball-Dart, Parcours, Skateboard, Longboard, Kanu fahren, Tanzautomat und Leiterklettern.

»Natürlich stemmen wir das nicht alles alleine. Wir freuen uns, dass wir den Verein Wassersport Höxter, die Sportjugend des Kreissportbundes und den Verein Rollkultur Weserbergland für die Aktion gewinnen konnten«, betont Kamischke. Außerdem sei auch die Jugendgruppe »Jugend re(a)giert«, die sich im Juzi trifft und sich für die Interessen junger Menschen stark macht, dabei.

Vereine bieten Besuchern Unterstützung

Und diese Kooperationspartner lassen die Interessierten mit den neuen Sportangeboten nicht allein. Der Stadtsportverband hat wieder Parcours-Profis organisiert und die Sportjugend wird ihr neues Fußball-Dart präsentieren. Dabei schießen die Teilnehmer mit speziellen Bällen auf eine riesige Dartscheibe.

Der Verein Wassersport Höxter lässt die Besucher mit einem Kanu ins Wasser und dann über den See fahren. Auf Skateboards stellen die Mitglieder des Vereins Rollkultur Weserbergland die Jugendlichen im Skatepark.

Stefan Straßburg, zweiter Vorsitzender, erklärt: »Die Kinder lernen beim Skaten, dass sie sich auf das konzentrieren müssen, was gerade vor ihnen liegt. Sie erweitern ihren Erfahrungsschatz. Sie erleben am eigenen Leib, dass man Unbekanntes erlernen und Grenzen überwinden kann. Und das sogar mit Spaß.«

Erlös kommt Jugendarbeit der Vereine zugute

Jennifer Fröhlich vom Jugendtreff nennt ihr persönliches Highlight: »Etwas ganz Besonderes ist für mich aber der Tanzautomat, denn diesen haben sich die Jugendlichen aus dem Juzi selbst ausgedacht. Er wird vor Ort auch ausschließlich von ihnen betreut.« Die Haupt- und Ehrenamtlichen des Projekts Begegnung werden darüber hinaus das Bubble-Soccer sowie das Leiterklettern betreuen.

Die Teilnahme an den Angeboten ist kostenfrei. Getränke werden vor Ort verkauft. Der Erlös kommt der Jugendarbeit der beteiligten Vereine zugute. Bei Dauerregen fällt die Veranstaltung aus. Einen Dank senden die Organisatoren außerdem an Westfalen- Weser-Energie, die über ihre Aktion »100 Förderpakete für Vereine in der Region« einen Teil der Veranstaltung finanzieren. Auch das Fußball-Dart wurde von heimischen Unternehmen gesponsert.