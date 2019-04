Geschäftsführer Helmut Schneider, der auch Vorsitzender des Gesamtverbandes Verkehrsgewerbe in Niedersachsen ist, hat das System gestern vorgestellt. »Uns geht es in erster Linie um die Sicherheit unserer Fahrer«. Rechtsabbiegen sei für Lastwagenfahrer die stressigste Situation überhaupt. Bisher verfügen die meisten Laster über vier Spiegel auf der rechten Seite. Sie bieten eine relativ gute Sicht.

Abstand von Lastwagen

Allerdings bleibt ein Toter Winkel, in dem die Fahrer Radler und Fußgänger auf der Straße nicht sehen können. Die Konsequenz sind oftmals schwere Unfälle, bei denen Menschen von Lastern erfasst und zu Tode kommen. Schneider appellierte an alle Verkehrsteilnehmer, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Radfahrer und Fußgänger müssten auch lernen, dass es für LKW-Fahrer schwierig ist, die rechte Seite beim Abbiegen komplett im Blick zu behalten. Ins gleiche Horn stieß gestern auch Jens-Peter Meffert von der Polizei in Holzminden. In der Verkehrserziehung in Schulen und Kindergärten bringen Meffert und seine Kollegen schon den Kleinsten bei: »Haltet Abstand von Lastwagen. Wartet bis die ›Monster‹ an euch vorbei gefahren sind«.

Firmenengagement gelobt

Meffert begrüßte aber ebenso wie Dr. Bernd Schröter von der Verkehrswacht Holzminden das Engagement der Firma Balke in diesem Sicherheitsaspekt. Dass das auch viele andere Spediteure so sehen, zeigt, dass von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Fördergelder in Höhe von fünf Millionen Euro nach nur vier Tagen vergriffen gewesen sind. Sie unterstützt die Anschaffung der Assistenzsysteme mit bis zu 80 Prozent. Firma Balke hat für vier ihrer sechs Laster eine Förderzusage erhalten. Das erste dieser Systeme ist jetzt in einem neuen MAN-Laster mit 420 PS und einem Gesamtgewicht von 26 Tonnen nachgerüstet worden. Über einen Bildschirm kann der Fahrer sehen, ob sich im Toten Winkel Menschen aufhalten. Zusätzlich erzeugt der Assistent einen Warnton, wenn sich jemand dort bewegt.