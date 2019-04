Von Angelina Zander

Höxter-Brenkhausen (WB). »Dies ist ein Produkt der Liebe der Bevölkerung«: So spricht Bischof Anba Damian (64) über das Restaurant, das er am 1. Mai in direkter Nachbarschaft des Koptischen Klosters Brenkhausen eröffnen wird. Die Speisekarte ist international – genauso wie die Angestellten.

Lange habe er mit dem Team über die Speisekarte diskutiert, erzählt er. »Jeder durfte mitreden.« In der Küche sei unter anderem ein »begnadeter Pizzabäcker« eingestellt worden. »Er wollte unbedingt 16 oder 18 Pizzen machen. Wir mussten ihn überzeugen, die Liste zu kürzen«, berichtet Damian von den Schwierigkeiten.

Er selbst habe angeregt, Gerichte der orientalischen Küche aufzunehmen. Das Ergebnis: Das Angebot reicht von Bruschetta über Pizza bis hin zu Schnitzeln. Ein Gericht durfte aber auf keinen Fall fehlen: die Falafel. »Wir haben festgestellt, dass die Jugendlichen sehr gerne vegetarisch essen.

In der Gastronomie in England gearbeitet

Die Königin des Essens ist die Falafel, eine Gemüsefrikadelle. Die machen wir nach altem Rezept«, verrät der Bischof. Das sei das Lieblingsessen vieler Menschen. Und das weiß er, weil er Erfahrungen im Kloster gesammelt habe: Was wird gerne gegessen, was bleibt liegen?

Erfahrung in der Gastronomie hat Damian schon als Student gesammelt. In England habe er sich mit Kellner-Jobs seinen Aufenthalt finanziert, um sein Englisch zu verbessern, erzählt er. Und auch in der Küche habe er schon gestanden sowie in Bonn gearbeitet. »Ich persönlich bin der beste Gastronom der Welt«, sagt er.

Die Geschichte des Restaurants St. Markus hat jedoch im Kloster in Brenkhausen begonnen. Häufig sei er von Gästen auf das Essen im dort angesprochen worden. Und häufig sei die Frage gestellt worden: »Warum machst du nicht ein Restaurant auf?«

Vor vier Jahren hat er das benachbarte Gästehaus erworben und innerhalb eines Jahres renoviert. Vor drei Jahren öffnete das Gästehaus – allerdings ohne Frühstücksraum. »Der war sehr heruntergekommen.«

Ägyptische Wandmalereien

Vor etwa eineinhalb Jahren haben die Arbeiten im Frühstücksraum und in der Küche begonnen. Nun erstrahlt das Restaurant St. Markus in schlichter Eleganz: Dunkle Möbel, helle Wände und ägyptische Wandmalereien. Diese zeigen Motive, die mit Essen und Trinken zu tun haben. Damian ist vom Ergebnis der Umbauarbeiten begeistert: »Es ist noch besser geworden als gedacht.«

Der Bischof berichtet, dass das Restaurant St. Markus das erste sei, das von einer koptischen Kirche eröffnet wird. Die Einnahmen sollen unter anderem für die Renovierung des Klosters genutzt werden. Obwohl das Restaurant seinen offiziellen Start am 1. Mai hat, stimmt sich der Bischof bereits auf seine neue Aufgabe als Verantwortlicher des Restaurants ein.

Am Sonntag lädt er von 13 bis 15 Uhr die »Brüder und Schwester Christi« zu einem kostenlosen Essen ein. Dazu zählen zum Beispiel arme und einsame Menschen oder Menschen mit Behinderung. Ab 17 Uhr öffnet das Restaurant dann die Türen für den Ortsausschuss und enge Freunde des Klosters.

Ägyptischer Botschaft hat Besuch angekündigt

Am Montag möchte sich Damian bei den Firmen bedanken, die im Restaurant gearbeitet haben, und für Dienstag hat er zahlreiche »VIPs« eingeladen, also Politiker der Bundes-, Landes- und der Kommunalebene. Außerdem habe sich der ägyptische Botschafter sich mit einer Delegation angekündigt.

Am Mittwoch geht es dann um 11 Uhr los. »Dann ist das ganze Personal im Einsatz.« Im Service arbeite eine Russlanddeutsche, eine Jugoslawisch-Deutsche sowie junge Männer und Frauen des Klosters. In der Küche fließen deutsche, griechische, ägyptische und italienische Einflüsse mit denen des Klosters und einem iranischen Praktikanten zusammen.

Geöffnet hat das Restaurant täglich von 17 bis 23 Uhr, die Küche hat bis 22 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag. Samstags und sonntags soll es zusätzlich zur Speisekarte Sondermenüs geben, die der Chefkoch empfiehlt. Jedes Wochenende soll es ein anderes Thema geben: vegan, ägyptisch, syrisch, äthiopisch.