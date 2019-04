Von Harald Iding

Höxter (WB). Als Dieter und Sylvia Siebeck vor zwei Wochen die entsetzlichen Bilder vom Busunglück in Madeira mit vielen Todesopfern sahen, da durchfuhr es sie wie ein Blitz: »Plötzlich hatten wir unseren eigenen Busunfall von 1989 wieder vor Augen – als wenn es gerade eben passiert wäre«, sagt Dieter Siebeck (71).

Nach drei Jahrzehnten organisiert der ehemalige Berufssoldat an diesem Wochenende ein erstes großes Treffen der 47 Buspassagiere, die damals als Teilnehmer einer Rom-Wallfahrt (Soldaten, Zivilangestellte der Bundeswehr sowie Angehörige aus den Kreisen Höxter und Paderborn) mit dem katholischen Standortpfarrer Heinz Müller sowie dem Vize-Kommandeur des Pionierbataillons 7 in Höxter, Eckhard Paetzold, eigentlich nur ein paar schöne Tage in der Weltstadt Rom verbringen wollten.

Erstes Treffen nach drei Jahrzehnten

»Bis auf den Rückreisetag verlief auch alles perfekt«, blicken die Siebecks auf den wohl schlimmsten Moment ihres Lebens zurück. »Nach dem Frühstück in unserem Hotel, das von Nonnen geführt wurde, haben wir auf der Rückfahrt mit Ziel Schweiz als Zwischenstation im hinteren Teil des Busses gesessen – auf der Seite des Fahrers. Das war unser Glück«, erzählt die 68-Jährige, die damals einen Nasenbruch erlitt.

28 Verletzte

Dort, wo die rechte Seite durch den Zusammenstoß aufgerissen wurde, hatten die Mitfahrer dagegen weniger Glück. Von 28 Verletzten traf es einige besonders schwer – bis hin zur Beinamputation und Arbeitsunfähigkeit wegen langjähriger postraumatischer Belastungsstörung.

Nach Madeira kommen Erinnerungen hoch

Die meisten im Bus hätten bis zu dem Zeitpunkt geschlafen oder gedöst, als es plötzlich – etwa elf Kilometer von Rom entfernt – auf der mehrspurigen Autobahn in Höhe Settebagni zu dem tragischen Unglück kam. »Ich weiß es noch ganz genau. Nach dem Knall herrschte Totenstille. So haben es ja auch Überlebende von Madeira jetzt beschrieben. Das hat mich wieder sehr berührt«, so Dieter Siebeck.

Und warum ist dieser Unfall mit dem Bus eines Reiseunternehmens aus Rheinland-Pfalz überhaupt passiert, der 1989 auf allen Fernsehsendern lief? Es gibt viele Hinweise, aber den tatsächlichen Ablauf wird keiner mehr rekonstruieren können. Dieter Siebeck: »Fest steht, auf der Gegenfahrbahn hatte sich zuvor ein Unfall ereignet. Ein italienischer Brummifahrer hielt wohl auf dem Standstreifen an, um zu helfen. In einer Kurve knallte unser Bus gegen den Laster. Der Fahrer wollte wohl noch ausweichen, aber es reichte nicht. Hinter den vorderen Sitzen wurde alles zusammengedrückt.«

Der Höxteraner Berufssoldat habe gleich versucht, mit einem Hammer eine Scheibe einzuschlagen. »Es lag Dieselgeruch in der Luft. Wir hatten Angst, dass ein Brand ausbricht und wir verloren sind.« Sie konnten sich schließlich retten. Sylvia Siebeck: »Wenige Tage zuvor hatten wir noch eine Audienz beim Papst. Wir sind dankbar, dass bei dem Unglück keiner zu Tode kam!«