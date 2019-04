Von Dennis Pape

Höxter-Ottbergen (WB). Kurioser Unfall am Tunnel auf der B64 in Ottbergen: Ein schwarzer Opel Vectra ist am Freitagabend gegen die zur Bahnbrücke hinleitende Wand gefahren und mitten auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Als die Polizei eintraf, war jedoch von einem Fahrer oder eine Fahrerin keine Spur. Die Beamten haben noch in der Nacht zwei betrunkene Verdächtige aufgespürt und auf der Wache vernommen.

Die B64 ist am Donnerstagabend von 20.30 bis etwa 23 Uhr im Bereich der Unterführung in Ottbergen voll gesperrt gewesen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor Ort ist der Opel aus Ottbergen fahrend von der Straße abgekommen, zunächst gegen eine Kurventafel und dann gegen die Wand, die zum Tunnel hinleitet, geprallt. Der Wagen kam anschließend quer im Tunnel und mit massiven Schäden an der rechten Frontseite zum Stehen – er versperrte die gesamte Fahrbahn.

Zeugen haben flüchtige Frau gesehen

Die Polizei traf nur wenige Minuten nach dem Notruf eines Zeugen an der Unfallstelle ein – doch zu diesem Zeitpunkt war die Person, die den Unfall verursacht hatte, bereits geflüchtet. Gleich mehrere Zeugen hatten die Person, die nach ihren Schilderungen weiblich gewesen sein soll, in der Dämmerung gesehen. Die Polizei fahndete angesichts dessen im näheren Umfeld und traf sowohl einen 51-jährigen Mann aus Höxter unweit der Unfallstelle als auch eine 26-jährige Frau aus Beverungen in der Dorfmitte an. Kurios: Beide stehen nach Angaben der Polizei in Verbindung mit dem Wagen, beide waren betrunken.

Nächtliches Verhör auf der Wache

Die beiden Verdächtigen sind noch in der Nacht auf der Wache verhört worden. Eine Blutprobe wurde ebenfalls entnommen. Auf Anfrage der WESTFALEN-BLATT-Redaktion gegen 23 Uhr konnte noch nicht mitgeteilt werden, ob eine der beiden Personen den Opel Vectra gegen die Tunnelwand gesteuert hatte. Sie wurden in der Nacht vorerst entlassen.

Verkehr wird umgeleitet

Die Polizei leitete den aus Höxter kommenden Verkehr in Richtung Amelunxen um, der Wagen wurde abgeschleppt und als Beweismittel sichergestellt. Die Löschgruppe Ottbergen war im Einsatz und säuberte unter anderem die Fahrbahn.

Treibstoff auf Fahrbahn

Apropos Fahrbahn: Eine mit Treibstoff verunreinigte Fahrbahn könnte bei dem Unfall ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Nach Angaben der Polizei habe sich eine solche von Ottbergen bis in Richtung Höxter erstreckt. Auch hier ist noch ungewiss, wer diese Spur verursacht haben könnte. Die Polizei in Höxter bittet um Hinweise unter Telefon 05271/9620.