Die »Höxter« ist kurz vor Höxter und wird von Esmeralda und Jost Ziegenhirt musikalisch in der Kreisstadt begrüßt. Bei der Saisoneröffnung der »Flotte Weser« haben viele Menschen an den Anlegern den Schiffen zugejubelt – mehrere hundert sind zugestiegen. Foto: Dennis Pape

Höxter/Beverungen (WB/dp). Auf dem Schiff wirkt eine der schönsten Regionen Deutschlands doch gleich noch schöner – davon können sich nach der märchenhaften Saisoneröffnung der »Flotte Weser« von sofort an wieder alle im Weserbergland überzeugen. Die Schiffe sind am Sonntag unter anderem in Beverungen und Höxter feierlich empfangen und bejubelt worden.

»Wir verbinden die schönsten historischen Orten an der Weser miteinander. Das Weserbergland ist eine Augenweide, auf die wir alle stolz sein können«, sagte Frank Menze, Geschäftsführer der »Flotte Weser« mit Sitz in Hameln bei der Station in Höxter. Die Kreisstadt sei für die Flotte ein besonderer Ort: »Vor 16 Jahren sind wir zum ersten Mal nach Höxter gekommen – und ich bin immer wieder begeistert, wie toll wir hier empfangen werden.« Für diesen einmal mehr beeindruckenden Empfang sorgte am Sonntag nicht nur die kurz zuvor erschienene Sonne, sondern auch historische Darsteller wie Esmeralda und Jost Ziegenhirt, die Blaskapelle Ovenhausen, der Ruderverein sowie die Feuerwehr, die die Schiffe – an Bord viele märchenhafte Figuren wie der Rattenfänger von Hameln, der Kiepenkerl aus Dalhausen sowie das Anneken aus Brakel – traditionell mit Fontänen begrüßt. Bürgermeister Fischer betonte bei seiner Ansprache vor vielen Schaulustigen sowie Fahrgästen der »Höxter« und der »Holzminden«: »Die Weser verbindet viele Menschen miteinander. Selbst Gäste aus Südtirol steigen hier heute zu. Und denken Sie dran: 2023 wollen wir mit der Landesgartenschau erst richtig Fahrt aufnehmen an der Weser.«

Saisonauftakt der »Flotte Weser« in Beverungen und Höxter Fotostrecke

Foto: Dennis Pape

Royaler Empfang

In Beverungen hießen die Schiffsbesatzungen der »Höxter« und der »Holzminden« unter den Klängen des Spielmannszuges unter anderen der Carnevalsverein »Weserbrücke« mit beiden Prinzenpaaren sowie die Alte Garde willkommen. Für einen freundlichen Empfang sorgte darüber hinaus auch das Schüttenhoff-Bataillon Lauenförde – die Weser verbindet auch Menschen aus unterschiedlichen Bundesländern.

Schönheit der Heimat

Das galt übrigens auch für Johannes Disse aus Jakobsberg und seine Lebensgefährtin Cornelia Ruppis aus Gütersloh. »Ich möchte ihr heute bei der Fahrt die Schönheit meiner Heimat zeigen.« Und die Dame war bereits am Anleger in Beverungen begeistert: »Die Weserregion hat viele wunderschöne Orte zu bieten – einfach nur beeindruckend.«