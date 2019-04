Höxter-Lütmarsen (WB/cn). Jacke zu – Schirm auf: Am Samstag wappneten sich zahlreiche Interessierte für einen feucht-fröhlichen Almauftrieb in Lütmarsen. Das Ziel: die zehn Hektar große Weide am Heiligenberg. Dort grasen Norbert Guggenbichlers 15 widerstandsfähigen Ziegen in den Sommermonaten.

Gestartet wurde im Dorf bei den Stallungen, wo die Tiere den Winter verbringen. Dann ging es den steilen Heiligenberg-Weg hinauf: am Wasserhäuschen, an der Kapelle mit den großen Bäumen und an der Jakobs-Weg-Hütte vorbei in Richtung Bergkuppe. Weder die Tiere noch die Menschen ließen sich von dem Wetter einschüchtern. Norbert Guggenbichler und seine Helfer führten die teilweise bunt geschmückten Ziegen zur Weide. Bei der Wiese angekommen, freuten sich die altösterreichische Bergziegen über das frische Gras und die Besucher und Helfer bei einem gemütlichen – wenn auch etwas nassen – Beisammensein über Getränke und Kuchen. Die Alpenatmosphäre in Lütmarsen zu erleben, war schon etwas besonders für viele Teilnehmer des »nördlichsten Almauftrieb in Deutschlands«.

Wiederholung geplant

»Als Kind habe ich die Ziegen von unserem Nachbarn gehütet. Zwar ist das hier mein ersten Almauftrieb, aber dadurch kommen sofort die schönen Kindheitserinnerungen wieder hoch. Nur schade, dass das Wetter nicht mitspielt«, sagte Edith Karlheim aus Lütmarsen. Auch Norbert Guggenbichler hatte bereits als Kind seinen ersten Kontakt zu Ziegen. »Da mich meine Nachbarn so gut unterstützen, kann ich mir gut vorstellen nächstes Jahr wieder einen Almauftrieb zu veranstalten. Allein wäre das nicht möglich.« In Dalhausen wird bereits seit Jahrzehnten der bekannte Almabtrieb veranstaltet. Das ist nichts für Guggenbichler. »Ich wohne schon 40 Jahre in Lütmarsen und möchte mit dem Almauftrieb etwas zum Thema Heimat beitragen«, erklärte der 70-Jährige Rentner seine Beweggründe. Als Zeichen der Wertschätzung bekam der gebürtigen Österreicher von seinen Nachbarn zwei Glocken für seine Ziegen – den Bock Anton und seine Leitziege – geschenkt.