Höxter (WB). Ein Tipper aus dem Kreis Höxter am 790.000 Euro im Lotto gewonnen. Das hat West-Lotto gestern mitgeteilt. Weitere Angaben zur Identität des Gewinners gab es nicht. Der Tipper hatte bei der Mittwochsziehung am 1. Mai Glück.

Am »Tag der Arbeit« eine Millionensumme abgeräumt: Dieses Glück hatte ein Lottospieler aus dem Raum Wuppertal, der bei der Ziehung am 1. Mai zum zweifachen Millionär wurde. Zusammen mit einem weiteren Lottospieler aus Baden-Württemberg hat er in der gestrigen Ziehung die Gewinnklasse 1 bei Lotto (6aus49) getroffen und damit den Jackpot geknackt.

Die beiden Gewinner sind jetzt um genau jeweils 2.097.176,10 Euro reicher.