Nieheim/Holzhausen (WB). Ein Opel Corsa ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5 bei Nieheim-Holzhausen total beschädigt worden, Fahrer und Beifahrer kamen jedoch mit leichten Verletzungen davon, so ein Sprecher der Kreispolizeibehörde.

Am Dienstag, 30. April, fuhr der 18-Jährige Fahrer mit seinem Opel auf der K5 aus Richtung Holzhausen in Fahrtrichtung Bredenborn. Um 16.35 Uhr kam er zunächst seitlich von der Fahrbahn ab, lenkte den Wagen wieder auf die Fahrbahn, geriet dann jedoch in den linken Straßengraben. Dort überschlug sich der Corsa und überfuhr eine Feldauffahrt.

Danach blieb das Auto auf dem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Der Fahrer und der 47-jährige Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnten es aber nach ambulanter Versorgung wieder verlassen. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt.