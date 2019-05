Die Briefwahl läuft in Höxter sehr gut: Blick ins Wahllokal im Sitzungszimmer des Stadthauses in Höxter. Die städtischen Auszubildenden Jan-Erik Wagemann und Charlotte-Sophie Möhring hier am Montagnachmittag mit den Wählern Josef und Elisabeth Kowalski aus Höxter. Foto: Michael Robrecht

Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Die bevorstehende Europawahl am Sonntag, 26. Mai, interessiert einer Umfrage zufolge so viele Bundesbürger wie keine andere zuvor. Gaben vor fünf Jahren 38 Prozent der Befragten an, dass sie sich sehr stark oder stark für die Abstimmung interessieren, so waren es jetzt 56 Prozent. Dies ging aus dem neuen »Politbarometer Extra« der Forschungsgruppe Wahlen hervor. Die Zahlen werden durch das aktuelle Wahlverhalten im Kreis Höxter bestätigt.

Im Kreis haben bereits mehr als 12.000 Wählerinnen und Wähler per Briefwahl abgestimmt. In Höxter gaben bis Montagnachmittag schon 3160 Wähler ihre Stimme per Brief ab.

Die Wahlurnen stehen im Stadthaus und werden am Sonntag verteilt. Foto: M. Robrecht Die Wahlurnen stehen im Stadthaus und werden am Sonntag verteilt. Foto: M. Robrecht

Höxters Stadtpressesprecher Sebastian Vogt rechnete vor, dass mehr als 13,5 Prozent der 23.133 Wählerinnen und Wähler in der Kreisstadt bereits abgestimmt hätten. Wenn man das mit Wahlen in den Vorjahren vergleiche sei das Interesse an der Europawahl höher als zum gleichen Zeitpunkt kurz vor der NRW-Landtagswahl 2017, wo damals in Höxter 2900 Menschen ihr Kreuzchen gemacht hatten.

Mit der Europawahl 2019 ist das Wahlverhalten im Jahr 2014 im Kreis Höxter nicht vergleichbar, weil damals gleichzeitig Landratswahl und diverse Bürgermeisterwahlen wie in Höxter (Alexander Fischer gegen Uwe Schünemann) stattfanden und so die Wahlbeteiligung sehr hoch war. Sabine Hasenbein (Sachgebietsleiterin Stadtverwaltung) berichtete, dass Höxter 181 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gefunden habe, die die 23 Wahlbezirke betreuen würden. In drei Schulungen habe man die Helfer für den Wahltag qualifiziert.

Die Kreisverwaltung Höxter erklärte, dass im Jahr 2019 114.385 Wahlberechtigte abstimmen dürfen. 2014 waren es 113.628 Bürger. Die Wahlbeteiligung betrug im Mai 2014 starke 58,01 Prozent, was aber in den gleichzeitg stattfindenden Landrats- und Bürgermeisterwahlen begründet lag.

So stimmten die Wähler am 25. Mai 2014 bei der Europawahl im Kreis Höxter ab: CDU 50,34%, SPD 27,44%, Grüne 6,35%, FDP 3,05%, Linke 3,1%, AfD 4,52%, ÖDP 0,46%, Piraten 0,98%, Tierschutzpartei 0,9%, NPD 0,53%, Freie Wähler 0,3%, Die Partei 0,35%.

Bei der ersten Europawahl 1979 gaben in Deutschland 65,7% der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, 2014 gingen nur noch 47,9% an die Urne.

So funktionierte die Briefwahl im Kreis Höxter

Wer seine Stimme per Briefwahl abgeben will, muss bei seiner zuständigen Stadtverwaltung einen Wahlschein beantragen - und zwar schriftlich oder persönlich bei seiner Gemeinde. Der einfachste Weg besteht darin, den entsprechenden Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung auszufüllen und an die Gemeinde zurückzuschicken. Vielerorts kann der Wahlschein samt den Briefwahlunterlagen auch online angefordert werden. Grundsätzlich empfiehlt der Bundeswahlleiter, Briefwahl frühzeitig zu beantragen. Möglich ist das aber bis zum Freitag, 24. Mai 2019, um 18 Uhr. Bei speziellen Fällen wie einer akuten Erkrankung kann ausnahmsweise sogar noch am Wahltag (26. Mai 2019) bis 15 Uhr ein Wahlschein beantragt werden.

Wer Briefwahl beantragt hat, bekommt neben dem Wahlschein einen Stimmzettel sowie zwei Umschläge zugeschickt. Um zu wählen, kreuzt man auf dem Stimmzettel die Liste einer Partei an, legt ihn in den blauen Umschlag und klebt diesen zu. Dann muss der Wähler die eidesstattliche Erklärung auf dem Wahlschein unterschreiben und man legt den Schein zusammen mit dem blauen Umschlag in den roten Wahlbriefumschlag und klebt auch diesen zu. Auf dem roten Umschlag steht bereits die Adresse, an die der Wahlbrief geschickt werden muss. Er kann einfach in einen Briefkasten der Deutschen Post eingeworfen werden. Eine Briefmarke ist nicht erforderlich - das Porto zahlt der Staat. Alternativ ist es auch möglich, den roten Wahlbriefumschlag direkt bei der Stelle abzugeben, deren Adresse darauf vermerkt ist.

Hinweis: Briefwahlstimmen können nur berücksichtigt werden, wenn sie am Wahlsonntag bis 18 Uhr bei der Stadt eingegangen sind. Wahlbriefumschläge sollten rechtzeitig zurückgeschickt werden. Der Bundeswahlleiter empfiehlt, den Wahlbrief spätestens drei Werktage vor dem Wahlsonntag loszuschicken.