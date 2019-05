An diesem publikumswirksamen Ort präsentieren sich bis Freitag Selbsthilfegruppen aus der Region. Auf Roll-ups geben Menschen der Selbsthilfe ein Gesicht. Und sie erzählen, was Selbsthilfe ihnen bedeutet. Der Rundgang zeigt, dass sich die Vertreter verschiedenster Gruppen von der Sucht bis hin zur chronischen Schmerzerkrankung in einer Einschätzung einig sind: »Selbsthilfe macht stark – wegen der Gemeinschaft und des gegenseitigen Verständnisses.« Die Mitglieder sind einander Hilfe und Stütze.

Trotzdem erleben Kathrin Jäger und auch Martina Gittel vom Selbsthilfebüro des Paritätischen in Höxter immer wieder, dass Menschen nichts über Selbsthilfe wissen oder Berührungsängste haben. Daher hoffen sie, dass die Ausstellung im Kreishaus vielen Menschen Mut macht und Hemmschwellen überwinden hilft.

Kreisdirektor Klaus Schumacher wünschte der Ausstellung bei der Eröffnung viele Besucher, die hier vielleicht eine neue Anlaufstelle finden. Das Engagement all derer, die sich in der Selbsthilfe stark machen, würdigte Schumacher. Im Kreis Höxter stimme die menschliche Grundlage für die Hilfe zur Selbsthilfe. »Dies spiegelt sich auch in der Vielfalt der insgesamt mehr als 70 Selbsthilfegruppen in unserem Kulturland wider.« Die Selbsthilfebewegung sei außerdem ein leuchtendes Beispiel für das bürgerschaftliche Engagement.

Die Selbsthilfegruppen stellen sich auch selbst im Kreishaus vor (11 bis 14 Uhr): Den Anfang macht heute der Verein »SELBST.HILFE.SUCHT.« aus Willebadessen. Der Gesundheitsdienst des Kreises wird dabei über das Thema Alkoholmissbrauch informieren. Am Mittwoch stellen sich die Selbsthilfegruppe »Sucht« aus Beverungen und die Schlaganfall-Gruppe Bad Driburg vor. Am Donnerstag ist die Deutsche Fibromyalgie Vereinigung im Kreishaus und am Freitag dann der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter und der MS-Kontaktkreis (Multiple Sklerose).