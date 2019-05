Höxter (WB). Um auf das Leiden der Menschen auf dem Mittelmeer aufmerksam zu machen, fand am vergangenen Samstag auf dem Marktplatz in Höxter eine Mahnwache statt. In der Mitte des Marktes legten sich die Aktivisten mit Rettungswesten auf den Boden, um die ertrinkenden Menschen zu symbolisieren. Um sie herum verteilt lagen Schilder mit Forderungen.