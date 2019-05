Von Michael Robrecht

Holzminden (WB). Etwa 900 Aktionäre haben an der Hauptversammlung des Dax-Konzers Symrise in der Stadthalle in Holzminden gestern teilgenommen. Die Eigentümer des Duftstoff- und Aromenherstellers (10.000 Mitarbeiter, 3,2 Milliarden Jahresumsatz) sind sehr zufrieden: Die Symrise-Aktie legte in nur einem Jahr um 20 Prozent an Wert zu.