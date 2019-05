Von Michael Robrecht

Adam Mucha hat einige Zeit im Hochregallager des Keilriemenherstellers Arntz Optibelt in Höxter gearbeitet. Dann wechselte er in die Optibelt-Niederlassung Dąbrowa Górnicza bei Kattowitz, wo er das dortige Lager betreute. Dann der Schicksalsschlag: 2018 im Sommer verunglückte der lebensfrohe Mann bei einer Klettertour. Adam stürzte aus 15 Metern Höhe ab. Dass er diesen Sturz überlebt hat, bewerten seine Freunde als ein echtes Wunder. Ein langer Krankenhausaufenthalt, vier Wochen Koma und eine monatelange Genesungszeit folgten. »Jetzt ist er zurzeit ein Pflegefall«, wie seine Höxteraner Freunde Malgorzata und Przemyslaw Kieszniewski dem WESTFALEN-BLATT berichteten. Da das soziale Netz und die Versicherung in Polen die dringend notwendige laufende Reha-Maßnahme in Krakau nur noch bis Ende Mai und auch nur teilweise tragen, muss er privat für die weiteren Kosten einer Rehabilitation aufkommen. »Doch das Geld hat Adam nicht – und er braucht aber weitere Hilfe«, schildern seine Freunde.

Adam Mucha ist schon seit Jahren ein Freund der Höxteraner Familie Kieszniewski. »Es war uns von Anfang an klar, dass wir irgendwie helfen wollen. Aus diesem Grund starteten wir jetzt mit unserem Hauskreis die ”Hilfe für Adam”, für die wir Kuchen verkauften und das Geld an Adam spenden werden. 800 Euro kamen beim Kuchenverkauf am Marktplatz in Höxter am Rande des Wochenmarktes zusammen«, so die Initiatoren der Benefizaktion. Der Hauskreis ist eine Gruppe von 15- bis 16-jährigen Mädchen mit zwei Leiterinnen, die sich bei dem Sommerlager der Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde Höxter kennengelernt haben und sich wöchentlich treffen.

Die Schülerinnen erhielten viel Lob von den Höxteranern für ihre Aktion. »Wir sind jedem Einzelnen dafür sehr dankbar, dass unser selbst gebackener Kuchen einen so großen Absatz gefunden hat«, sagten Alex, Fenna, Ines, Nelly, Pauline, Antonia, Anna, Weronika und Vivien. Weitere Aktionen für Adam Mucha sind geplant. Auch das Unternehmen Optibelt denke über eine Unterstützung nach, berichteten Malgorzata und Przemyslaw Kieszniewski. In Polen ist auch eine Hilfsaktion für Adam auf Facebook angelaufen: www.facebook.com/dobropowraca.dg/

Wer Adam Mucha unterstützen möchte, kann sich per Email bei kiespm@t-online.de in Höxter melden. Przemyslaw Kieszniewski koordiniert und sammelt die Hilfe.