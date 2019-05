Von Sabine Robrecht

Elmar von Heesen (68) kennt diese gravierenden Einschränkungen aus eigenem Erleben. 2003 raubte ihm eine Embolie (Zentralvenenverschluss) am linken Auge einen Großteil der Sehkraft. Ein Jahr später das gleiche rechts. Geblieben sind zwei Prozent Sehkraft auf beiden Seiten. Elmar von Heesen erkennt Hell und Dunkel, aus der Nähe die Umrisse von Formen und einige Farben wie Gelb oder Grün. Alles bleibt undeutlich. An ein klares Bild ist nicht zu denken. Auch ist die Tagesform unterschiedlich. »Jeder Tag ist anders. Manchmal laufe ich gegen die Wand, an anderen Tagen geht es dann besser.«

Jeder Tag ist anders

Kapituliert hat der 68-Jährige jedoch nicht. Nach fünf langen Jahren in verschiedenen Krankenhäusern kämpfte er sich zurück ins Leben. Und weil er an demselben wieder teilhaben kann, bringt er seine Energie aus Dankbarkeit in den Blinden- und Sehbehindertenverein Höxter ein. 2007 eingetreten, leitet Elmar von Heesen die Gruppe seit 2014. »Ich versuche, mein Bestes zu geben«, sagt er bescheiden. Es ist ihm ein Herzensanliegen, den Betroffenen den Rücken zu stärken und sie aufzumuntern. »Wir dürfen den Mut nicht verlieren und müssen nach vorne schauen.«

Nervenverschluss raubt Augenlicht

Das tut der Vorsitzende auch – trotz großer Einschränkungen. »Man ist nicht mehr so selbstständig wie man sein möchte. Damit habe ich mich abfinden müssen.« Bevor ihm der Zentralvenenverschluss das Augenlicht zum großen Teil raubte, führte der 68-Jährige seinen Landschaftsbaubetrieb in Bredenborn. Irgendwann spielte die Gesundheit nicht mehr mit. Erst der Burnout 2002, dann die Embolien – »ich konnte nicht mehr weitermachen und habe 2004 die Firma verkauft.«

Kostenloser Rechtsbeistand

Im Verein stehen Elmar von Heesen und seine Mitstreiter den Mitgliedern in verschiedenen Fragen mit Rat und Tat zur Seite: Wie erlange ich meine Mobilität zurück? Wie beantrage ich blindenspezifische Hilfsmittel? Mit welcher beruflichen Rehabilitation gelingt mir die Rückkehr in den Arbeitsmarkt? Mit Wissen und Erfahrungen »helfen wir weiter«, sagt der Vorsitzende. »Reichen diese Erfahrungen nicht aus, haben alle Vereinsmitglieder Anspruch auf kostenlosen Rechtsbeistand für Angelegenheiten, die in Zusammenhang mit der Behinderung stehen.«

Geselligkeit spielt auch eine wichtige Rolle

Die Geselligkeit spielt auch eine wichtige Rolle im Vereinsleben. Die Angebote reichen von Unternehmungen wie Planwagenfahrten und Sommerfesten bis hin zur besinnlichen Weihnachtsfeier mit Nikolaus-Besuch und Musikbegleitung. Angesprochen sind immer die Mitglieder und ihre Begleitpersonen. Sie alle sind froh über den Tapentenwechsel und die Abwechselung. Aus dem Austausch und der Gemeinschaft schöpfen sie Kraft, um nach vorne zu schauen. Diese Zuversicht drückt sich auch im Wahlspruch des Vereins aus: »Wir sehen weiter!«

Altersspanne zwischen 16 und 94

Dieser programmatische Konsens verbindet die Mitglieder, deren Altersspanne zwischen 16 und 94 liegt. Zu ihnen gehört eine junge Frau (23). Im Wissen darum, dass sie an dem durch einen Gendefekt hervorgerufenen »Röhrenblick« erkrankt ist, will sie sich schon jetzt – vor dem Auftreten erster Symptome – mit den zu erwartenden Einschränkungen vertraut machen.

Erkrankung verläuft schleichend

Diese Erkrankung verläuft schleichend. Von einem auf den anderen Tag hingegen hat ein 75-Jähriger, der dem Verein angehört, sein Augenlicht verloren. Er erblindete nach einer Operation komplett. Die Gruppe unterstützt ihn und seine Frau dabei, diesen plötzlichen Schicksalsschlag zu verkraften und Hilfsmöglichkeiten auszuloten. Einer 21-Jährigen, die kaum noch sieht und in den Verein eingetreten ist, stehen die Aktiven bei der Beantragung eines Führhundes zur Seite. Zu tun ist immer. »Wir helfen gerne.« In seinen Reihen benötigt der Verein unbedingt auch »sehende Kräfte« wie Schriftführerin Bärbel Grossek. »Neue Mitglieder sind immer willkommen.«