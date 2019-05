Von Michael Robrecht

Noelle und von Campe will nordöstlich des bestehenden Werksgebäudes (Wanne 4) im Gewerbegebiet zügig ein weiteres Produktionsgebäude (Wanne 5) in gleicher Größen und gespiegelter Anordnung auf eigenem Gelände neben der Fabrik errichten. Das Gebäude wird aus einem höheren Gebäudeteil (Ofenhalle – »Heißende«) und einem niedrigeren Gebäudeteil (Sortierhalle mit Kühlöfen – »Kaltende«) bestehen. Ein Werkstatt- und Sozialgebäude soll die Gebäude verbinden. Gebaut werde wohl ab Frühjahr 2020, erklärte Geschäftsführer Thomas Köhler im Rat. Man fühle sich durch den Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes von den Boffzenern gut unterstützt, kommentierte Kaufmännische Leiter Christian Rieke die Sitzung.

Schornstein bis zu 45 Meter hoch

Die Werksleitung konkretisierte erstmals öffentlich die Planungen. Der bestehende Bebauungsplan »Im Niederen Felde« setzt im nördlichen Bereich 12 Meter als maximale Gebäudehöhe fest. Für die Ofenhalle wird eine maximale Höhe baulicher Anlagen (mit Dachentlüftung) von 27,5 Meter benötigt, untergeordnete Bauteile (wie der Schornstein) können eine Höhe von 40 bis 45 Meter erreichen. Durch die Firma Noelle und von Campe sind die nördlich angrenzenden Grundstücksflächen des ehemaligen Forstamtes aufgekauft worden. Gelände und Gebäude sollen mittelfristig in das Werksgelände integriert werden. Ebenso ist mittelfristig eine Erweiterung der Logistik auf Flächen nördlich der Straße »Altes Forsthaus« geplant. Langfristiges Ziel ist die betriebliche Konzentration am Standort Werk II und die Aufgabe der Produktion am Standort Werk I in der Ortslage.

Bedenken aus Höxter

Der Rat hat einen Abwägungsbeschluss zu den Bedenken gefasst und die Auslegung des Plans beschlossen. Bedenken wurden von Höxter wegen einer möglichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Wesertal geäußert und Auswirkungen auf die Sichtachsen zum Weltkulturerbe Corvey sowie auf den Tourismus vorgetragen. Diese Bedenken konnten aber ausgeräumt werden, die Sicht nach Corvey ist nicht direkt, zudem wird durch hohe Bäume der visuelle Eindruck gemildert.

Werk II hat 2009 45 Millionen gekostet. Mit Blick auf aktuelle Baupreise könnte der Neubau schnell um die 60 Millionen Euro kosten. Das Unternehmen hat bisher keine Gesamtkostenzahl genannt.Ende 2021 soll die Glashütte öffnen.